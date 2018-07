Cantabria destina 12,4 millones a subir el 1,5% del sueldo a los empleados públicos Trabajadores en los juzgados de Torrelavega . : / Luis Palomeque La Administración regional abonará con la paga de este mes el incremento aprobado en los Presupuestos Generales de 2018 ENRIQUE MUNÁRRIZ Santander Miércoles, 18 julio 2018, 09:36

Los funcionarios de la Administración regional recuperarán parte del poder adquisitivo perdido durante los crudos años de recesión. El Gobierno de Cantabria aprobó durante su última reunión incorporar la subida salarial del 1,5% para más de 20.740 empleados públicos de la comunidad prevista en los Presupuesto Generales. La región será una de las primeras autonomías que ya incrementará los sueldos este mismo mes; la medida aprobada supone un gasto total anual que asciende a más de 12,4 millones de euros.

El aumento de sus salarios será de un 1,5 % con efectos desde el 1 de enero de 2018 y se regularizará en la nómina de este mes de julio. Además, se contempla un incremento del 0,25 % adicional en el caso de que el Consejo de Ministros apruebe la ampliación por esa cuantía. En este caso, la subida adicional tendrá efectos a 1 de julio de este año, según explica la directora general de Función Pública, María Eugenia Calvo; es decir, que ahora se abonarán directamente lo correspondiente a los siete primeros meses del año y el resto será mensualmente. A diferencia de otras autonomías, Cantabria no se verá obligada a modificar sus cuentas porque en el Presupuesto para este año ya se dejaba condicionado el aumento a la decisión que se tomase desde el Gobierno central. En la Consejería de Economía ultiman estos días todos los preparativos para hacer el ingreso este mismo mes. El departamento dirigido por Juan José Sota apostilla que el pago se realizará con fondos propios y «no será necesario hacer retenciones de crédito ni ajustar de otras partidas», porque ya se contaba con este dinero.

EN DATOS 20.740 es el número de trabajadores de la Administración regional a los que afectará la subida. Fondos Propios Economía asegura que se pagará con recursos propios esta partida y no serán necesarias restricciones en otras consejerías. Sin modificaciones No habrá que modificar el Presupuesto regional porque ya se vinculaba este crecimiento a la decisión estatal. 0,25% es el variable que queda pendiente de aumentarse hasta que la Moncloa dé luz verde.

El personal que se beneficiará de este aumento será el de la Administración de la comunidad, la Universidad pública y el personal docente, sanitario y judicial. También repercutirá en el de las empresas públicas con forma de entidad de derecho público y con forma de sociedad mercantil, los entes públicos, las fundaciones del sector público y los consorcios adscritos. Están excluidos de la subida retributiva los altos cargos del Gobierno, según fuentes de Presidencia.

El acuerdo que firmaron el pasado mes de marzo los sindicatos CSIF, UGT y CC OO con el anterior Gobierno de España contempla un marco plurianual de incremento salarial para los empleados públicos para los tres próximos años, con una subida salarial fija del 1,5% para 2018, del 2,25% para 2019 y del 2% para 2020, a la que se sumaría otra parte variable ligada a la evolución del PIB.

Otras mejoras

La directora general de Función Pública detalla que la semana que viene tienen un encuentro todas las autonómicas para desarrollar otras de las mejoras que se recogen en el Presupuesto, como incrementar la tasa de reposición de efectivos y a la puesta en marcha de procesos de estabilización del empleo temporal.

Concretamente, se autoriza una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2017 en los siguientes servicios y colectivos: personal de administración y servicios generales, de investigación, de salud pública e inspección médica, así como otros servicios públicos.