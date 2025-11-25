El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un total de 160 músicas del grupo Percumozas pusieron el ritmo a la manifestación

Ver 10 fotos
Un total de 160 músicas del grupo Percumozas pusieron el ritmo a la manifestación Alberto Aja

Cantabria dice 'no' a la violencia machista

Cerca de 2.000 personas llenaron las calles de Santander de una marea violeta contra el maltrato hacia las mujeres

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Martes, 25 de noviembre 2025, 22:33

Comenta

Las cifras de la violencia de género en Cantabria, España y todo el mundo crecen año tras año. Es motivo suficiente para que cada 25 ... de noviembre, miles de personas salgan a las calles a reivindicar la eliminación de la violencia de género. «Nos queremos rebeldes y combativas», coreaban los cerca de 2.000 manifestantes que participaron de la tradicional marcha para poner fin a la violencia machista. Y es que, la región acumula seis denuncias de media diarias este 2025, tiene 1.621 víctimas activas en el Sistema Viogen y ha atendido 1.014 contactos con el 061.

