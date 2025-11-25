«Te cansas de oírlo...nosotras de vivirlo»
Sigue el paso a paso de la manifestación del 25N en Cantabria
Ángela Madrazo y Ana Gil Zaratiegui
Santander
Martes, 25 de noviembre 2025, 19:40
19:53
La cabeza de la manifestación ya alcanza la Delegación del Gobierno en Cantabria
19:45
«Que sí, que sí, que sí tenemos rabia, que no, que no, que no tenemos miedo»
19:39
Las pancartas, una vez de lo más originales
Tamara García y Marta Mantecón forman parte del sector del arte. Denuncian la “violencia institucional que sufren las trabajadoras” en el sector. “En Cantabria este mismo año hemos visto como una empresa obligaba a una mujer cuidadora de sala a llevar uniforme, mientras que a su compañero hombre no” y eso, han sentenciado “también es violencia”.
19:37
«Te cansas de oírlo, nosotras de vivirlo»
«Te cansas de oírlo, nosotras de vivirlo», «No son muertas, son asesinadas» y “¡Quiero ser libre, no valiente!”, algunas de las frases que siguen coreando los manifestantes mientras avanzan hacia el Ayuntamiento de Santander, donde está previsto que finalice la marcha.
19:30
Pancarta de las Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria
19:29
Los sindicatos se unen una vez más a la movilización con sus banderines morados
19:27
En el bloque migrante se pueden escuchar también lemas como 'Europa, canalla, abre la muralla' o 'La ley de extranjería mata gente cada día'.
19:23
Pancarta bordada de forma conjunta por el colectivo Las Mireras, integrado por mujeres migrantes y refugiadas.
19:21
¡Las Percumozas hoy son 160!
19:19
‘Vosotros machistas sois los terroristas'
Como cada cita por el 25N o el 8M, el movimiento feminista corea frases como ‘Vosotros machistas sois los terroristas’, ‘Si tocan a una respondemos todas’ o ‘No son muertas, son asesinadas'.
19:15
Algunas manifestantes se han enfundado unos chalecos morados con la frase 'el feminismo es abolicionista'. Un año más, todas desfilan en una única marcha para gritar contra todas las violencia hacia las mujeres, pero se pueden ver diversidad de colectivos, asociaciones y sindicatos, cada bloque con sus reivindicaciones específicas.
19:12
Un año más, las Percumozas ponen la música
La Comisión 8 de Marzo y las Asambleas Feministas de Cantabria comienzan la marcha al ritmo de las Percumozas
19:11
Así ha salido la protesta contra la violencia machista en Santander
19:07
Arranca la marcha al grito de ¡Quiero ser libre, no valiente!”
La manifestación empieza a avanzar por el Paseo Pereda puntual a las 19.00 horas al grito de “¡Quiero ser libre, no valiente!”
18:51
'¡Basta ya! Paremos la violencia contra las mujeres'
El lema de la marcha, que arrancará a las 19.00 horas desde el Paseo Pereda es '¡Basta ya! Paremos la violencia contra las mujeres'
18:49
Y es que los datos revelan que la violencia machista es mucho más habitual de lo que puede parecer. En Cantabria, seis mujeres denuncian cada día una situación de violencia de género. En concreto, 546 niñas, jóvenes o adultas requirieron del sistema del 016 entre enero y marzo de este año y 545 entre marzo y agosto.
18:47
En esta jornada del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer hemos dado voz en nuestras páginas a las supervivientes, con testimonios como el de Noelia, de 40 años, quien ha sufrido violencia machista por parte de dos exparejas: «No es mala suerte, ocurre más de lo que creemos».
Noelia, 40 años, dos veces víctima de violencia machista: "No es mala suerte, ocurre más de lo que creemos"
18:44
¡Buenas tardes! Después del tremendo chaparrón y granizada que acaba de caer, arrancamos el directo con nuestra compañera Ángela Madrazo en las calles del centro de Santander para contar el paso a paso de la manifestación por el 25N
-
