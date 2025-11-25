El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una de las víctimas que ha relatado su historia pasea por un parque. Javier Cotera

Noelia, 40 años, dos veces víctima de violencia machista: «No es mala suerte, ocurre más de lo que creemos»

La primera señal, para ella, es la «desconfianza» en una pareja y considera que debería haber «más educación en colegios e institutos» para evitarlo

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Cuando una mujer pasa por una situación de violencia de género, «crees que lo que has vivido es lo peor que te puede pasar». Pero ... cuando conoces a más víctimas o vives por segunda vez en tu propia piel una situación así, «tu perspectiva cambia». Noelia (que no desvela su identidad real) ha sido víctima dos veces. Con dos parejas diferentes. «He pasado por esto en dos ocasiones, no es mala suerte, ocurre más de lo que creemos», lamenta. Y precisamente haber pasado por una relación así es lo que la permitió «reconocer las señales la segunda vez». Lo primero en lo que cualquiera se debe fijar es en la «desconfianza». «Cuando tu pareja te controla en exceso, duda de ti o tiene celos, no es porque te quiera o le preocupes», expone. Sin embargo, «no es fácil identificarlo de primeras», por eso cree que «debería haber más educación en colegios e institutos» para evitarlo.

