Seis denuncias al día en Cantabria El sistema VioGen atiende en la región a 1.621 víctimas de forma activa, con seguimiento policial, y a un total de 120 menores en situación de riesgo

Martes, 25 de noviembre 2025

Seis mujeres denuncian cada día una situación de violencia de género en Cantabria. Concretamente, fueron 546 niñas, jóvenes o adultas las que requirieron del sistema del 016 entre enero y marzo de este año y 545 entre marzo y agosto. Que la violencia machista está presente en la sociedad es un hecho, pero que en Cantabria han aumentado los casos en comparación con el año anterior, también. Con datos del 31 de octubre, los casos activos en la región en el Sistema VioGen eran 1.621, mientras que la cifra hace un año era inferior en alrededor de 200 personas. Hablar de casos es hablar de mujeres. Y que estén en activo significa que son objeto de seguimiento policial en función de su riesgo y circunstancias.

Los casos 1.014 Contactos recibió el 016 en Cantabria entre llamadas, mensajes y correos electrónicos 213 Casos de especial relevancia, con riesgo alto o extremo tienen menores a su cargo

Las situaciones que viven las víctimas se clasifican en función del peligro que sufren en cada caso: bajo, medio, alto o extremo. De los activos en Cantabria, la mayoría se encuentran en la parte de menor riesgo de la clasificación y tan solo dieciocho en la parte de peligro alto y dos en extremo. Más allá de la clasificación de cada contexto concreto, existen condicionantes que modifica por completo las medidas que se toman en cada experiencia. Por ejemplo, del total de casos, 808 mujeres tienen menores a su cargo. De todos esos casos, según datos de la Delegación del Gobierno, 120 están en situación de riesgo. Y 213 casos de especial relevancia, es decir, en los que se detectan indicadores que aumentan la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal, tienen menores a su cargo.

La incidencia de este tipo de violencia es determinante y, como termómetro de la situación de la región, los registros de contactos con el 016 al finalizar el pasado mes de septiembre fueron 1.014 llamadas, mensajes o correos electrónicos. También sirve como muestra del impacto de la violencia machista los datos que presenta el Turno Especial de Asistencia a las Víctimas de Violencia de Género. Los 144 profesionales del Colegio de Abogados atienden a cerca de 700 expedientes de justicia gratuita relacionados con la defensa de víctimas de violencia y realizan en torno a 800 asistencias requeridas por los cuerpos de seguridad u órganos judiciales al año. Mientras tanto, la seguridad es el principal eje de las políticas de protección a las víctimas de violencia de género. En Cantabria, a 31 de agosto de 2025 había 57 dispositivos activos, ya sea a través de las pulseras de localización o del sistema Atempro (Asistencia a Víctimas de Violencia de Género), que garantiza contacto telemático y localización de las víctimas en tiempo real. Este mismo dato asciende hasta los 401 dispositivos en total desde que se tienen registros.

Una manifestación en Santander, el acto central de la jornada de hoy

La lucha contra la violencia machista en las calles vuelve a ser hoy el eje central de los actos del 25 de noviembre en Cantabria. La Comisión 8 de marzo ha convocado la tradicional manifestación en Santander, a las 19.00 horas desde el Paseo Pereda, concluyendo en la plaza del Ayuntamiento. Bajo el lema '¡Basta ya! Paremos la violencia contra las mujeres', las organizaciones que conforman la Comisión pretenden «denunciar la persistencia y gravedad de las violencias machistas que siguen afectando a millones de mujeres y niñas en todo el mundo», además de dar visibilidad a las «distintas formas de violencia de género –institucional, económica, digital, política, laboral, obstétrica, simbólica o estética– que siguen condicionando la vida de muchas mujeres».

Es la guinda a una semana de reivindicaciones en distintos ámbitos. Por ejemplo, cultural, con la inauguración de las instalaciones artísticas 'Heridas' e 'In defensa propia' creadas por la Asociación Mujeres Dos Rombos, el recital poético '39 voces' y la obra teatral 'Nos queremos vivas', dirigida por Ramón Qu, entre otras actividades. La formación también ha formado parte de la agenda de la región con las jornadas organizadas por la Delegación del Gobierno en Cantabria con la ponencia inaugural de la fiscal Gabriela Bravo.

Pero no es todo. El jueves continúa la programación en torno al 25N con la charla organizada por la Agrupación de Mujeres Obreras de Cantabria (AMOC) titulada 'El origen de la violencia sobre la mujer'.