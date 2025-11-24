Consulta la agenda de actos del 25N en Cantabria

Cantabria celebra los actos conmemorativos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre, con ... una serie de eventos previstos en diferentes lugares de la región. La principal convocatoria es la manifestación por las calles de Santander que partirá a las 19.00 horas del martes del Paseo Pereda a la altura del número 35 y concluirá su recorrido en el Ayuntamiento de Santander.

La Comisión 8 de Marzo de Cantabria abrió el pasado martes su programación para conmemorar este día, con la inauguración de las instalaciones artísticas 'Heridas' e 'In defensa propia' creadas por la Asociación Mujeres Dos Rombos. Ambas instalaciones permanecerán expuestas hasta el 12 de diciembre en la Biblioteca Central.

Este lunes, la Biblioteca Central acogerá el recital poético '39 voces', un encuentro en el que 39 mujeres y hombres recitarán poemas contra la violencia machista a partir de las 19.00 horas.

La Delegación del Gobierno en Cantabria celebra también este lunes, la segunda Jornada de Violencia de Género que se desarrollará bajo el título 'Unidad frente a la violencia vicaria' y contará con la ponencia inaugural de la fiscal Gabriela Bravo, que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) (2008-2013) y consejera de Justicia, Interior y Administración Pública de la Comunitat Valenciana (2015-2023). Esta jornada empezará a las 10.00 con la inauguración e incluirá una mesa redonda en la que intervendrán la magistrada del Juzgado de lo Penal número 4 de Santander, Amaya Merchán; el fiscal decano de la Sección Territorial de Torrelavega, Carlos Yáñez; y la directora del Instituto de Medicina Legal de Cantabria, Pilar Guillém. La jornada terminará a las 13.00 horas con la intervención de la jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer, Diana Mirones.

Por otro lado, el grupo teatral 'Ni una menos' representará la obra 'Nos queremos vivas' dirigida por Ramón Qu, en el salón de actos de Comisiones Obreras en Santander a las 16.00 horas del 25 de noviembre. La entrada es libre hasta completar el aforo. Tras la función tendrá lugar un coloquio.

Ya el jueves, 27 de noviembre, a las 19.00 horas, el Centro Social Smolny de Santander acogerá una charla organizada por la Agrupación de Mujeres Obreras de Cantabria (AMOC) titulada 'El origen de la violencia sobre la mujer'. Esta conferencia tiene como objetivo profundizar en las raíces históricas, sociales y culturales de la violencia que se ejerce contra las mujeres, así como reflexionar sobre las posibles vías para erradicarla. Durante la charla, se abordarán cuestiones fundamentales sobre las causas subyacentes de la violencia de género, destacando la influencia del sistema capitalista, las desigualdades de poder y las representaciones sociales de la mujer en la sociedad. Además, AMOC ofrecerá una visión crítica sobre cómo estas dinámicas se han perpetuado a lo largo del tiempo, afectando, especialmente, a las mujeres trabajadoras.

En Torrelavega

En la capital del Besaya el Consejo Municipal de la Mujer ha aprobado por unanimidad el manifiesto con motivo del 25 de noviembre, que leerán las representantes de este Consejo, al mediodía en la plaza Mayor. Además el Ayuntamiento habilita para todas las personas que quieran acudir a la manifestación convocada en Santander un autobús gratuito que saldrá a las 18.00 horas desde el Espacio Mujeres de Torrelavega.

El programa del 25N incluye cuatro talleres dirigidos a la reflexión, la toma de conciencia y el fortalecimiento de la autonomía personal. El primero, 'Reconociéndome: autoestima, autoconcepto y autovalía', busca favorecer la toma de conciencia sobre la propia identidad, fortalecer la autoestima y promover la autovalía como base de relaciones sanas. El segundo, 'Del amor romántico al amor saludable: mitos y realidades', invita a cuestionar los mitos del amor romántico y a promover modelos de relación basados en la igualdad, el respeto y la autonomía. El tercer taller, 'Señales del maltrato: cuando el control no es amor', ayuda a identificar las distintas formas de violencia —psicológica, económica, sexual o digital— y a reconocer señales tempranas. Finalmente, 'Reconstruirme: empoderamiento y resiliencia' está orientado a promover la recuperación emocional y la autonomía de mujeres que han vivido o desean prevenir relaciones violentas. Las personas interesadas pueden inscribirse en la sede de Espacio Mujeres.

En San Vicente de la Barquera

San Vicente de la Barquera se sumará a las celebraciones del 25N programando diversos actos organizados por el Ayuntamiento, con el apoyo del Ministerio de Igualdad, que se desarrollarán este lunes y el martes. El acto de apertura, celebrado esta mañana en el auditorio David Bustamante, a cargo de la alcaldesa barquereña, Charo Urquiza. Previamente se guardará un minuto de silencio en memoria de las víctimas, con la posterior entrega a los asistentes de mochilas y paraguas de concienciación. Posteriormente se ofrecerá el monólogo 'Lo subo o no lo subo', sobre la prevención de la violencia de género en la adolescencia a cargo de Marián Laredo, con la asistencia de alumnos de CFP Corazón de María, y abierto al público hasta completar el aforo. El mismo acto se repetirá mañana por la mañana. A las 17.00 horas, en la Ludoteca de San Vicente de la Barquera, se realizará el taller de photocall con el eslogan 'Que no te corten las alas', para continuar a las 19.00 horas, también en el mismo espacio, con la estampación de manos, exposición y uso del photocall.

Y al anochecer se realizará una iluminación especial con el color morado del Castillo del Rey en homenaje a las víctimas, según Informa Vicente Cortabitarte.

En Reinosa

La lectura de un manifiesto y la confección de un altar en homenaje a las víctimas de la prostitución y trata de personas con fines de explotación sexual serán, en Reinosa, los actos centrales de la conmemoración del 25N Será el mismo martes en la puerta de La Casona a partir de las 13.15 horas.

En Colindres

Este viernes, día 28, la Casa de Cultura de Colindres acogerá a partir de las 19.00 horas la obra de teatro 'Oumuamua 2.0', de la compañía Ruth Garreta, un viaje cómico y cósmico donde se reivindica el papel de la mujer en el espacio. la entrada es gratuíta. Enclavada dentro de la segunda edición del ciclo 'Colindres al teatro', la obra es un espectáculo ecléctico e interdisciplinar que combina diferentes técnicas: stand up, clown, teatro gestual, impro y cabaret y que pone a la mujer en primer plano.

En Piélagos

El salón de plenos del Ayuntamiento de Piélagos, en Renedo acogerá mañana, a las 12.00 horas, la lectura del manifiesto de la Federación española de municipios y provincias (FEMP). El acto contará con la participación de la abogada Silvia Cifrián, responsable de la Oficina de la Mujer de Piélagos. Y, a las 19.30 horas, el Teatro Vimenor de Vioño acogerá la obra 'Bodas de sangre. Cien pájaros te impiden volar' de Ábrego Producciones. María Vidal protagoniza esta propuesta que arranca del enfrentamiento visceral entre los valores rígidamente convertidos en leyes y la inútil y sangrante lucha de alguien que perteneciendo a esa sociedad que los sustenta, pelea por conservar una pequeña parcela de libertad individual.

Mancomunidad de Municipios del Nansa

La Mancomunidad de Municipios del Nansa celebrará esta jornada con un acto institucional que se desarrollará el próximo miércoles 26 de noviembre en la Ferroteca de Cades. Ofrecerán un servicio gratuito de autobús que recorrerá todo el Valle del Nansa, para facilitar la asistencia de todas las personas que no dispongan de transporte. El acto se desarrollará a las 16.30 horas con la lectura de un manifiesto y la posterior intervención de los equipos especiales Roca y Viogen de la Guardia Civil.

A las 17.30 horas el grupo de teatro 'Ni una menos' integrado por mujeres de Marina de Cudeyo representarán la obra 'Las queremos vivas'. La jornada organizada por los servicios sociales de la Mancomunidad del Nansa concluirá con un vino español.