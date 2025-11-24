El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Consulta la agenda de actos del 25N en Cantabria

Diversas entidades y ayuntamientos de la región participan en las actividades de carácter cultural y reivindicactivo

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:20

Cantabria celebra los actos conmemorativos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre, con ... una serie de eventos previstos en diferentes lugares de la región. La principal convocatoria es la manifestación por las calles de Santander que partirá a las 19.00 horas del martes del Paseo Pereda a la altura del número 35 y concluirá su recorrido en el Ayuntamiento de Santander.

