El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, presenta la campaña institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. EP

La violencia vicaria se ceba con más de 1.400 niños

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, presentó junto a la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Carmen Martínez Perza, la campaña institucional 'La búsqueda del tesoro', con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

R. M.

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:30

Comenta

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha presentado junto a la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Carmen Martínez Perza, la campaña institucional ' ... La búsqueda del tesoro', con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se celebra este martes. El objetivo de este año es concienciar a la sociedad sobre la violencia vicaria como una forma extrema de violencia de género y sensibilizar sobre su devastador impacto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los 40 años de Terminal Sur
  2. 2

    Cantabria, en alerta por intensas lluvias hasta el miércoles
  3. 3

    PRC, PSOE y Vox suman sus votos para frenar el Presupuesto en una tensa jornada
  4. 4 Cantabria tiene 4.740 propietarios con más de diez inmuebles, el doble que hace 15 años
  5. 5

    El audio del VAR del Burgos-Racing
  6. 6

    El folclore cántabro despide a Conchi García en el tanatorio de Viérnoles
  7. 7

    El Instituto de Medicina Legal dejará Las Salesas y Valdecilla y se trasladará a Cazoña
  8. 8

    El PP se sale con la suya y la votación de las enmiendas al Presupuesto de Cantabria será por separado
  9. 9

    El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos
  10. 10

    De la violencia invisible en las mayores de 65 años al romanticismo controlador de los adolescentes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La violencia vicaria se ceba con más de 1.400 niños

La violencia vicaria se ceba con más de 1.400 niños