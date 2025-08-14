Cantabria emite informes desfavorables a los parques eólicos de Benavieja y Ventura

El Gobierno de Cantabria ha emitido sendos informes desfavorables sobre la instalación de los parques eólicos de Benavieja y Ventura, proyectos que afectan a ... media docena de municipios de la provincia y que no han superado los filtros ni medioambientales ni urbanísticos del Ejecutivo autonómico. Si bien esos estudios no son vinculantes a la hora de conceder las preceptivas autorizaciones –que no tramita el Gobierno regional sino el Gobierno central– la Administración de Buruaga confía en que, en su caso, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sí los tenga al menos en consideración a la hora de tomar una decisión al respecto.

Según explicó este jueves el consejero de Fomento, Roberto Media, que aseguró que la apuesta del Ejecutivo regional por las energías renovables es «clara y firme» pero no por ello se van a admitir «ni a cualquier precio ni en cualquier lugar», los informes, que han sido elaborados por los técnicos de las direcciones generales de Medio Ambiente y de Urbanismo, habrían detectado en esos dos proyectos afecciones «significativas».

Por partes, el consejero se refirió primeramente a Benavieja, un parque eólico de 86,8 megavatios de potencia promovido por Araste SPV 2021 y desarrollado por Fe Energy Wind Development que contempla la instalación de un total de 14 aerogeneradores, infraestructuras eléctricas mixtas (aéreas y soterradas) de 19,5 kilómetros de longitud y dos subestaciones y afecta a los municipios de Liérganes, Penagos, Santa María de Cayón, Villaescusa y El Astillero.

«La Dirección General de Medio Ambiente ha detectado afecciones significativas a elementos estratégicos del territorio, tales como su proximidad a las zonas de especial conservación de los ríos Miera y Pas; su impacto en el Área de Protección del Plan de Ordenación del Litoral (POL) y de la Bahía de Santander; su interferencia con suelo rústico de especial protección y montes de utilidad pública, y su ubicación en áreas de elevada calidad paisajística y alta visibilidad desde núcleos turísticos».

Del mismo modo, dijo el consejero, el informe también señala algunas deficiencias técnicas, «ya que la distribución de aerogeneradores no respeta las distancias mínimas recomendadas, lo cual aumenta el riesgo para la fauna; requiere el uso de nuevos viales en lugar de ya existentes, y carece de estudios geológicos y de medidas de conservación específicas para las especies amenazadas».

Ventura, tampoco

Tampoco ha superado los informes Ventura, un parque eólico de 57,2 megavatios de potencia promovido por la empresa Tesera Energía 8 que contempla la colocación de hasta once aerogeneradores en terrenos burgaleses (la Merindad de Montija y Espinosa de los Monteros) con una infraestructura de evacuación sobre suelo cántabro pues recorrería los municipios de Vega de Pas, Villacarriedo, Saro, Santa María de Cayón, Penagos, Villaescusa y El Astillero.

Según explicó Media al respecto, «el motivo principal radica en la fragmentación de las infraestructuras de evacuación en distintos expedientes, impidiendo una evaluación global y rigurosa de los impactos acumulativos del conjunto del proyecto». Además, el estudio de impacto ambiental presentado no cumple con los mínimos exigidos por la Ley de Evaluación Ambiental.