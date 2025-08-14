El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Parque eólico de Cañoneras, en Soba. Daniel Pedriza

Cantabria emite informes desfavorables a los parques eólicos de Benavieja y Ventura

Los estudios elaborados no son vinculantes a la hora de conceder las autorizaciones, que tramita el Gobierno central

Nacho González Ucelay

Nacho González Ucelay

Santander

Jueves, 14 de agosto 2025, 18:11

El Gobierno de Cantabria ha emitido sendos informes desfavorables sobre la instalación de los parques eólicos de Benavieja y Ventura, proyectos que afectan a ... media docena de municipios de la provincia y que no han superado los filtros ni medioambientales ni urbanísticos del Ejecutivo autonómico. Si bien esos estudios no son vinculantes a la hora de conceder las preceptivas autorizaciones –que no tramita el Gobierno regional sino el Gobierno central– la Administración de Buruaga confía en que, en su caso, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sí los tenga al menos en consideración a la hora de tomar una decisión al respecto.

