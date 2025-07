Cantabria incorpora cuatro médicos médicos de familia para Atención Primaria

EFE Santander Viernes, 25 de julio 2025, 07:43 Comenta Compartir

El Servicio Cántabro de Salud (SCS) va a incorporar «de inmediato» cuatro especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, que finalizaron su formación MIR el pasado sábado, para «reforzar» las necesidades asistenciales de Atención Primaria.

Así lo ha confirmado, a través de un comunicado, el consejero de Salud, César Pascual, quien ha defendido que «el trabajo coherente y sensato del Gobierno de Cantabria para mejorar la sanidad comienza a dar sus frutos».

Pascual ha explicado que uno de los médicos será para el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de la zona de Cudeyo, que cubrirá una incapacidad temporal de larga duración.

Otra persona, también irá destinada a la zona de Cudeyo, con un contrato mixto, que compaginará en esa zona con la labor en el Equipo de Atención Primaria (EAP) con el SUAP.

Además, habrá otra incorporación en el SUAP del Área 4 (Torrelavega) y otro médico de familia más para la zona de San Vicente de la Barquera.

En total, cuatro contratos nuevos que «probablemente no se queden ahí», ha señalado Pascual, quien espera que se amplíe la cifra porque la bolsa de contrataciones permanece abierta para los MIR que han finalizado estos días.

En este sentido, el consejero también ha confirmado que se mantiene la contratación de otros tres profesionales que hasta ahora reforzaban la asistencia sanitaria en Noja, así como en el SUAP de Campoo y el EAP de Suances.

«A pesar de las insolventes críticas de la oposición, lo cierto es que los hechos demuestran que la política del Gobierno de Cantabria va en buena dirección», ha subrayado el consejero.

«Buena prueba de ello -ha afirmado- es que, en colaboración con los sindicatos, la Consejería de Salud y el SCS han acordado reabrir cuanto antes las comisiones de servicio para que puedan reincorporarse a la sanidad cántabra especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria con experiencia, que están fuera de la región. Hasta el momento, son tres los médicos de familia que han mostrado interés en regresar a Cantabria», ha concluido Pascual.

«Cuatro contratos precarios no solucionan la agonía»

La diputada regionalista Paula Fernández ha respondido a este anuncio en un comunicado, en el que ha criticado que «cuatro contratos precarios no solucionan la agonía que está sufriendo la Atención Primaria en las zonas rurales de Cantabria».

Fernández ha recordado que fueron más de 30 médicos de familia los que concluyeron su formación la semana pasada y ha cuestionado que Pascual intente «vender como un éxito» la gestión que le ha permitido retener a «una mínima parte de los profesionales formados en la comunidad autónoma».

La también candidata del PRC a las elecciones autonómicas de 2027 ha reprochado, además, al consejero que la incorporación de esos médicos se haga «con contratos por acumulación de tareas hasta mediados de septiembre». «¿Eso es un logro o una muestra de la escasa consideración del Gobierno del PP hacia los jóvenes titulados?», se ha preguntado.

En su opinión, a la vista de las condiciones laborales que ofrece Cantabria, «sin ningún tipo de estabilidad, no es de extrañar que la mayoría de los nuevos titulados elijan otros destinos», mientras el Ejecutivo cántabro «perpetúa la agonía que está sufriendo la Atención Primaria, muy especialmente en las zonas rurales».

La parlamentaria regionalista ha exigido «más responsabilidad» al consejero de Salud y ha apelado también a la «presidenta-sanitaria», ya que, ha añadido, «es ella quien tiene la responsabilidad de lo que está ocurriendo en toda región».

Asimismo, ha urgido a la Consejería a cubrir «sin más demora» las plazas de pediatría vacantes en Liébana y Santillana del Mar, «especialmente la primera, que se encuentra sin profesional desde hace más de un año».

«El problema de Cantabria no es que no haya médicos, sino que no hay un plan para contratarles con garantías, mientras localidades como La Gándara (Soba), Valderredible y Vega de Liébana llevan semanas sin facultativo y el problema se extiende ya a núcleos turísticos como Comillas», ha concluido Fernández.