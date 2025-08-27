Cantabria llama a las ganaderías a extremar la vigilancia ante los casos de dermatosis nodular en Europa

El Gobierno de Cantabria ha hecho este miércoles un llamamiento a las explotaciones ganaderas de la región a extremar la precaución y la vigilancia ante ... los casos en Europa de dermatosis nodular, una enfermedad vírica y contagiosa de los bóvidos, -vacas, ovejas, cabras y otros animales- que ya está causando estragos en las ganaderías de Italia y Francia con decenas de focos activos.

El Ejecutivo regional, a través de Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, ha recomendado evitar trasladar animales bovinos a Cantabria desde estas zonas y ha recordado que la detección de esta enfermedad obliga a sacrificar a los animales enfermos y a la limpieza y desinfección estricta del recinto.

Entre las recomendaciones figura limpiar y desinfectar los vehículos de origen antes y después del traslado, así como mantener las explotaciones en un óptimo estado de higiene, evitando acumular materia orgánica y las zonas de proliferación de insectos, con repelentes y desinfectantes en las épocas de mayor abundancia.

Además, El Gobierno regional recuerda que los ganaderos deben comunicar cualquier sospecha de enfermedad a los servicios veterinarios oficiales, quienes ya monitorizan e investigan junto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los movimientos de animales vivos desde Italia y Francia a España, sin hasta el momento detectar ningún caso positivo.

Síntomas de la dermatosis nodular

Los síntomas de la dermatosis nodular contagiosa en los animales incluye fiebre elevada, secreción nasal y ocular, inflamación de ganglios linfáticos y presencia de nódulos cutáneos. Es importante además extremar la bioseguridad de todos aquellos elementos que puedan actuar como vehículos transmisores –como alimentos, ropas de trabajo, vehículos o los propios trabajadores encargados del manejo de la ganadería, agujas o instrumentos contaminados-, aunque la principal vía es vectorial, a través de picaduras de mosquitos y moscas.

Los datos oficiales apuntan a un total de 67 focos en Francia desde el inicio del brote en el país, los últimos treinta en los departamentos de Saboya (11) y Alta-Saboya (19), mientras que en Italia se han detectado en los últimos días diez nuevos focos en la isla de Cerdeña, lo que eleva el total a 47.

En ambos países se están aplicando las medidas del Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión, por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en materia de prevención y control con campañas de vacunación de emergencia en las zonas afectadas, en el caso de Italia solo en la isla de Cerdeña para frenar el avance de la enfermedad.

Cabe recordar que Cantabria tiene experiencias recientes con brotes de lengua azul, los primeros casos de este añodetectados el pasado julio,y dos oleadas anteriores de enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE), detectada por primera vez en la región el 5 de septiembre del año 2023 y que reapareció en agosto del año pasado. La llegada del frío mató en diciembre de 2024 al mosquito que transmite la EHE y desde entonces la región está declarada libre de esta enfermedad a la espera de lo que ocurra esta temporada.