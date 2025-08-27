El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Terneros en una explotación ganadera cántabra. DM

Cantabria llama a las ganaderías a extremar la vigilancia ante los casos de dermatosis nodular en Europa

La detección de esta enfermedad, con brotes activos en Italia y Francia, supone el sacrificio de los animales afectados

Ana Gil Zaratiegui

Ana Gil Zaratiegui

Santander

Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:34

El Gobierno de Cantabria ha hecho este miércoles un llamamiento a las explotaciones ganaderas de la región a extremar la precaución y la vigilancia ante ... los casos en Europa de dermatosis nodular, una enfermedad vírica y contagiosa de los bóvidos, -vacas, ovejas, cabras y otros animales- que ya está causando estragos en las ganaderías de Italia y Francia con decenas de focos activos.

