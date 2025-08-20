El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Personal del Servicio de Emergencias. DM

Cantabria rebaja el nivel de alerta por incendios, aunque los grupos siguen operativos

Este miércoles la meteorología es favorable: en la montaña las temperaturas son bajas, el viento es de norte y hay precipitaciones débiles

Violeta Santiago

Violeta Santiago

Santander

Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:25

Con los focos de fuego fuera del territorio de la Comunidad controlado o muy reducidos, el Gobierno de Cantabria también ha bajado el nivel de ... alerta de los medios con que cuenta para hacer frente a los incendios. No obstante, el Ejecutivo ha hecho hincapié en que el paso del 2 a solo el 1 del Platercant (Plan Territorial de Emergencias de Cantabria) no supone «ningún cambio en el operativo cántabro» ya que siguen constituidos tanto el Centro de Coordinación Operativa (Cecop) como el Puesto de Mando Avanzado (PMA) desde los que se coordinan los trabajos de supervisión de los fuegos y la situación de la meteorología.

