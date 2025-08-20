Cantabria rebaja el nivel de alerta por incendios, aunque los grupos siguen operativos

Con los focos de fuego fuera del territorio de la Comunidad controlado o muy reducidos, el Gobierno de Cantabria también ha bajado el nivel de ... alerta de los medios con que cuenta para hacer frente a los incendios. No obstante, el Ejecutivo ha hecho hincapié en que el paso del 2 a solo el 1 del Platercant (Plan Territorial de Emergencias de Cantabria) no supone «ningún cambio en el operativo cántabro» ya que siguen constituidos tanto el Centro de Coordinación Operativa (Cecop) como el Puesto de Mando Avanzado (PMA) desde los que se coordinan los trabajos de supervisión de los fuegos y la situación de la meteorología.

Fuentes gubernamentales han señalado que, este miércoles, la situación en el terreno «continúa controlada, con incendios estabilizados en los tres flancos sitos en León en los que trabajan bomberos forestales y Agentes del Medio Natural de Cantabria, dos en Picos de Europa (Coriscao y Remoña) cercanos a la frontera cántabra y otro en Portillo de las Yeguas». También se habla de «tranquilidad en el foco de Palencia». Allí, el personal destacado sigue simplemente en tareas de vigilancia y control.

Hoy la meteorología sigue favorable a los intereses del operativo, ya que se registran temperaturas bajas, inferiores a 10 grados por encima de 1.500 metros, con un índice de humedad relativa superior al 90%, viento flojo y moderado de componente norte y precipitaciones débiles.

Al reducirse la intensidad de la alerta, el Cecop cambia su formación y queda integrado por personal de Protección Civil, de Montes y del Servicio de Emergencias de Cantabria, todos del Gobierno. También están presentes efectivos de la Guardia Civil y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Eso sí, el nivel 2 se mantiene en las comarcas forestales de Liébana y Campoo-Los Valles.

La Brif de Ruente, en Asturias

Por otro lado, la Brif (Brigada contra Incendios Forestales) de Ruente, que en las últimas semanas había reclamado que se activara a los profesionales para colaborar en la extinción de incendios donde hiciera falta, se encuentra hoy trabajando en la extinción de fuegos en Asturias, tal como han señalado sus integrantes en la red social X.