Cantabria, única autonomía que rechaza formar a los nuevos MIR de Urgencias

Cantabria será en 2026 la única comunidad autónoma en la que no se formará a médicos residentes (MIR) en la nueva especialidad de Urgencias ... y Emergencias, creada recientemente por el Ministerio de Sanidad para satisfacer una vieja demanda del sector. No porque el departamento que dirige Mónica García haya decidido excluir a la comunidad autónoma del reparto por territorios, sino porque el propio Servicio Cántabro de Salud (SCS) lo ha rechazado. De esta forma, se desmarca del resto de sistemas regionales de salud con dos argumentos. El primero, que aún no están aprobados los decretos de la nueva especialidad y, por tanto, no hay programa docente, ni acreditación de unidades de docente, ni tutores acreditados.

«El propio Ministerio reconoce que si estas cuestiones no llegan a tiempo no se adjudicarán las plazas. Creemos que no es serio y que esperaremos al siguiente año para ofrecer plazas pero con las cosas bien hechas», afirma la Consejería, que suma un segundo argumento. Asegura que estas plazas MIR de Urgencias se crearán suprimiendo otras de Medicina Familiar: «En Cantabria no aceptamos de ninguna manera esa propuesta y aún no está claro qué pasará en ese sentido». Desde la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) niegan ambos puntos. Al menos, consideran que los argumentos son un tanto tramposos.

Héctor Alonso, médico y jefe de Estudios del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, señala que el programa de la especialidad, aunque es cierto que no está publicado, está elaborado y es conocido por los profesionales. «No pedir estas plazas es un error estratégico que perjudica a Cantabria. Nos vamos a quedar atrás en la formación de especialidad. Ahora, entraremos en competición con otros hospitales pequeños porque va a ser una plaza muy codiciada. Es una oportunidad perdida», valora el experto. Y, frente a las palabras de la Consejería, de lo que está seguro es de que las plazas MIR de Urgencias no se crean restando plazas MIR de otras especialidades. Es más, confirma que las dos de Urgencias que el Ministerio de Sanidad había reservado para Cantabria, al no haber sido solicitadas, se irán finalmente a Andalucía y Galicia.

Su impresión coincide al 100% con la de Luis Prieto, responsable de Semes en Cantabria. «Si ese es el argumento de la Consejería, el problema es que no saben leer», zanja. Desde la sociedad han intentado ponerse en contacto con los responsables de Salud -hasta doce correos electrónicos enviados por este asunto- para tratar de hacer cambiar de opinión al Gobierno y se han encontrado con las puertas cerradas. «Decimos que Valdecilla tiene que ser puntero a nivel de España y Europa y luego nos quedamos atrás en formación voluntariamente...», lamenta.

Prieto recuerda que la Comunidad de Madrid también se mostró crítica con el Ministerio por la forma de implantar estas nuevas plazas. De hecho, a comienzo de verano, era uno de los dos territorios -junto a Cantabria- que no había solicitado los médicos residentes que le correspondían, pero rectificó. «Madrid protestó, pero de otra manera. Le asignaron 11 plazas y pidió 61. Pues bien hecho», insiste el portavoz de Semes, que recuerda que, según los estudios del Ministerio, para 2035 el 50% de la plantilla de Urgencias y Emergencias estará jubilada. «Un residente tarda cuatro años en formarse y, por una vez, el Ministerio estaba haciendo bien las cosas, adaptando la oferta a la demanda, con 80 plazas de esta especialidad en España en 2026, 300 al siguiente, 500 al siguiente y así hasta llegar a parámetros normales».

«A corto plazo», renunciar a la llegada de MIR de Urgencias resta a la posibilidad de que la ya muy mermada plantilla tenga un apoyo durante los años de formación. «Y a medio», si se forman en Cantabria, cuando acaben su residencia será más sencillo que decidan quedarse en la comunidad autónoma.