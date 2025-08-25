El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un equipo del servicio de Urgencias del Hospital Valdecilla trabajando en plena epidemia covid. Roberto Ruiz

Cantabria, única autonomía que rechaza formar a los nuevos MIR de Urgencias

El SCS no pide plazas de la especialidad alegando que «no hay programa ni tutores» y que supondría perder MIR de Familia. La Sociedad Médica lo niega

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Lunes, 25 de agosto 2025, 02:00

Cantabria será en 2026 la única comunidad autónoma en la que no se formará a médicos residentes (MIR) en la nueva especialidad de Urgencias ... y Emergencias, creada recientemente por el Ministerio de Sanidad para satisfacer una vieja demanda del sector. No porque el departamento que dirige Mónica García haya decidido excluir a la comunidad autónoma del reparto por territorios, sino porque el propio Servicio Cántabro de Salud (SCS) lo ha rechazado. De esta forma, se desmarca del resto de sistemas regionales de salud con dos argumentos. El primero, que aún no están aprobados los decretos de la nueva especialidad y, por tanto, no hay programa docente, ni acreditación de unidades de docente, ni tutores acreditados.

