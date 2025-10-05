El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Juanma Obregón, frente al cártel del último bar que cerró en Cotillo de Anievas: Casa Gutiérrez. Alberto Aja

La Cantabria vacía... de bares

Anievas y Santiurde de Reinosa no cuentan a diario con un negocio de hostelería donde vecinos y foráneos puedan tomar un café y socializar

Rafa Torre Poo

Rafa Torre Poo

Anievas/Santiurde de Reinosa

Domingo, 5 de octubre 2025, 13:48

En el número 15 del barrio La Quintana, ahora una casa particular, luce un antiguo cartel verde con letras en rojo que reza: Casa Gutiérrez. ... Es el vestigio de lo que otrora fue el último bar abierto en Cotillo. A muy poco kilómetros de allí, hoces de Bárcena arriba, hacia la meseta castellana, Jesús Ramos se abre paso entre las estruendosas ocas que hay junto a su casa para llegar a lo que hoy es el teleclub de Lantueno, un local municipal con barra, mesas y sillas que sólo abre viernes tarde, sábados y domingos. Anievas y Santiurde de Reinosa son los dos únicos municipios cántabros que no tienen bar a diario donde sus paisanos puedan tomar un café o un vino y echar una parlada. El instrumento básico para la socialización en este país en núcleos rurales tan pequeños se encuentra, en unos casos, en vías de extinción. Pero, en otros, como en este presente reportaje, sólo pervive en el recuerdo dulcificado de la memoria de sus habitantes.

