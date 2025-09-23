Casares discrepa de la Fiscalía: «No me consta que haya fallos en las pulseras antimaltrato»

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha asegurado este martes que no tiene «constancia» de que haya ningún fallo en la comunidad autónoma ... en las pulseras antimaltrato como los detectados a nivel nacional, en contra de lo que sostiene la Fiscalía de Cantabria, que reconoce que ha habido fallos, aunque desconoce cuántos, tal y como avanzaron desde la Fiscalía General del Estado.

«En cualquier caso, queremos confirmar este dato antes de dar unos datos definitivos, pero no nos consta en este momento ningún fallo. Pero insisto, queremos asegurarnos y en cuanto lo tengamos, pues daremos también esa información», apuntó Casares, al tiempo que dijo que «el primer interesado en conocer todos los datos es el propio Ministerio de Igualdad y en cuanto tengamos algún dato concreto por comunidad autónoma lo daremos a conocer».

MÁS INFORMACIÓN El PP acusa a la Delegación del Gobierno de «negar» a Cantabria los datos de las pulseras

Sin embargo, el delegado del Gobierno en Cantabria quiso dejar claro que «las pulseras funcionan, han funcionado y ninguna mujer acogida al sistema de protección ha estado desprotegida en ningún momento». Además, lanzó un mensaje de «calma» porque «las mujeres están totalmente protegidas: el nuevo sistema y el anterior están plenamente operativos». Del mismo modo apeló a la «tranquilidad» porque se trata «de un tema muy sensible» y, por tanto, ha llamado a los partidos a que «no caigamos en la tentación de hacer política con un tema que puede poner en riesgo la seguridad de las víctimas si creen que el sistema no las protege, y es todo lo contrario».