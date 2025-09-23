El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Casares en un acto este martes DM

Casares discrepa de la Fiscalía: «No me consta que haya fallos en las pulseras antimaltrato»

El delegado del Gobierno en Cantabria defiende «las pulseras funcionan, han funcionado y ninguna mujer acogida al sistema de protección ha estado desprotegida en ningún momento»

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Martes, 23 de septiembre 2025, 19:05

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha asegurado este martes que no tiene «constancia» de que haya ningún fallo en la comunidad autónoma ... en las pulseras antimaltrato como los detectados a nivel nacional, en contra de lo que sostiene la Fiscalía de Cantabria, que reconoce que ha habido fallos, aunque desconoce cuántos, tal y como avanzaron desde la Fiscalía General del Estado.

