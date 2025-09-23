El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una pulsera de alejamiento del Sistema VioGén, en la muñeca de un usuario. Ideal

La Fiscalía de Cantabria reconoce que las pulseras antimaltrato suelen registrar «ciertas incidencias»

«El sistema no es totalmente riguroso con los metros», apunta el fiscal superior, Jesús Arteaga, tras la polémica desatada a nivel nacional

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Martes, 23 de septiembre 2025, 07:12

Imagine por un momento que una víctima de violencia de género se encuentra en su casa, empieza a sonar el dispositivo que tiene para avisarle ... de que su agresor se ha saltado la orden de alejamiento que tiene y, minutos después, comprueba que se trata de una falsa alarma. O piense en el caso contrario. El del maltratador que está en su cama durmiendo y la pulsera telemática que lleva empieza a pitar aunque la víctima no se ha acercado a él.

