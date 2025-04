Casares: «No nos van a callar ni a amedrentar»

«Frente a los discursos del odio, frente a las amenazas, a los insultos y el grave caso que hemos visto ayer, frente a ataques ... vandálicos, violentos, y atentados contra las sedes del Partido Socialista, aquí vamos a estar los demócratas. No nos van a callar, no nos van a amedrentar. El Partido Socialista lleva 145 años de historia defendiendo la libertad, la convivencia, la solidaridad, la justicia social y vamos a seguir haciéndolo». Así de rotundo se ha mostrado este sábado el secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, durante un comparecencia celebrada en la sede del partido en Santander, donde ha estado arropado por su Ejecutiva regional además de decenas de militantes que han abarrotado el recinto.

Las primeras palabras de Casares han sido de agradecimiento para todos los representantes políticos de todas las formaciones, «salvo la ultraderecha», que han enviado mensajes de apoyo y condena tras el ataque sufrido en la tarde del viernes durante un acto de memoria democrática. «Es lo que intentaron callar, pero vamos a seguir reivindicándolo porque hay mucha gente que 50 años después de la muerte del dictador, que tras 50 años de democracia no han entendido que España, que los españoles, que las españolas, que los cántabros y las cántabras queremos avanzar y vivir en democracia y en libertad y que en esta ciudad todavía había símbolos que recuerdan y ensalzan a la dictadura franquista». Por eso, continuó, «reivindicábamos ayer que tantos años después de muerto el dictador y tantos años después de aprobada la primera ley de memoria histórica, se quitasen esos nombres de las calles franquistas en Santander y que también pudiésemos impedir que la Fundación Francisco Franco hiciera un acto en Santander».

El líder socialista quiso dejar claro que el PSOE de Cantabria, con toda la Comisión Ejecutiva Autonómica, con la «fuerza» de la militancia del partido y la de los demócratas, va a «defender algo que nos ha costado muchísimo conquistar, que es la democracia». «Así que estas palabras sirvan también de agradecimiento a tanta gente que en Cantabria, que en cada rincón de la región está hoy defendiendo la libertad, defendiendo la democracia, frente a los barbarie, frente a los que no entienden que hay gente que piensa diferente y que lo que estamos haciendo es construir una sociedad en paz y libertad».

Casares también ha aprovechado la ocasión para mandar un mensaje a todos los representantes políticos y a todos los partidos, «porque llevamos demasiado tiempo normalizando y amparando discursos de odio en tribuna parlamentaria, en espacios públicos, ante los medios de comunicación...». «Creo que es el momento de que todas las fuerzas políticas, también la derecha y la ultraderecha, condenen cualquier ataque, cualquier acto violento, cualquier discurso del odio. No solo ayer, sino siempre. Porque detrás de los discursos del odio, detrás de los insultos, al final vienen las consecuencias y ayer hemos visto esta que se ha quedado en lo que se ha quedado, pero podía haber ido a a más porque había un acto público en una sede de un partido político, que los las sedes de los partidos políticos son la expresión máxima de la democracia en un en un país como el nuestro. Y por tanto es muy importante que todos los partidos políticos, sin excepción, condenemos rotundamente este tipo de actos», aseveró al tiempo que hizo un llamamiento a todas las fuerzas políticas de Cantabria «para que nunca más amparemos cualquier acto de estas características».

El secretario general del PSOE ha lamentado que los socialistas se están «acostumbrando» a recibir insultos y amenazas, tanto en la calle como en las redes, y pintadas vandálicas en su sede de Cantabria. «Pero no esperábamos algo así», ha reconocido.

Preguntado si había echado en falta que algún partido con representación en el Parlamento de Cantabria no manifestase su apoyo y condena por el ataque, el líder del PSOE ha lamentado el no haber recibido ningún mensaje de apoyo de la ultraderecha (Vox), «de los que nada esperamos». «Sus discursos, sus acciones y sus silencios son en muchas ocasiones cómplices de las consecuencias que estamos viendo en las calles y también en las sedes de los partidos políticos. Lamentablemente no esperamos nada de la ultraderecha y de los que en muchas en demasiadas ocasiones amparan estos tipos de mensajes de la sin razón y la barbarie, de personas que no entienden y respetan la democracia».