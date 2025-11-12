El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Mejora de trazado con incorporación de paseo peatonal en la CA-440 entre Loredo y Langre. Daniel Pedriza

Los cinco acusados del 'caso Gesvicán' ratifican ante el juez el pacto con el que evitan la cárcel

Los dos técnicos, que recibieron al menos 53.000 euros en mordidas, y los tres constructores pagarán multas de entre 1.350 y 2.430 euros | Una vez que el juez dicte auto de apertura de juicio oral, tendrán que confirmar el acuerdo ante la Audiencia Provincial

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:12

Los cinco acusados en el 'caso Gesvicán', la secuela del 'caso Obras Públicas' en la que también se investigan amaños en contratos de carreteras ... a cambio de mordidas, ratificaron ayer ante el juez instructor el pacto alcanzado con las acusaciones por el que evitan la cárcel y solo tendrán que abonar una multa.

