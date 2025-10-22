El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mejora de trazado con incorporación de paseo peatonal en la CA-440 entre Loredo y Langre. Daniel Pedriza

Los acusados del 'caso Gesvicán' también evitan la cárcel al pactar con el fiscal una multa económica

Los dos técnicos, que recibieron al menos 53.000 euros en mordidas, pagarán 2.430 euros por un delito continuado de actividad prohibida a funcionario público | Ricardo Fernández (Senor) tendrá que abonar 1.350 euros y los hermanos Celis (Rucecan), con más de dos años de cárcel por el 'caso Obras Públicas', 1.620 euros

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:11

Comenta

La Fiscalía de Cantabria ha cerrado un nuevo acuerdo de conformidad con los acusados del 'caso Gesvicán' –la secuela del 'caso Obras Públicas' ... en la que también se investigan amaños en contratos de carreteras a cambio de mordidas– por el que los cinco implicados (dos técnicos de la empresa pública, dos empresarios de Rucecan y otro de Senor) no tendrán ni siquiera pena de cárcel y solo abonarán una multa y una indemnización.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una llamada de auxilio desde Vietnam
  2. 2

    La Primitiva deja 54.687 euros en Santander
  3. 3

    El juez procesa al exalcalde de Santillana por prevaricación en la gestión del parking municipal
  4. 4 Agreden a un joven con piedras en el apeadero de Ganzo
  5. 5

    CC OO desmiente a Agustín Molleda: «Trajeron hechas las bases del concurso»
  6. 6 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  7. 7

    El sector ganadero da su visto bueno a la medida del Gobierno regional para evitar el avance de la dermatosis nodular
  8. 8

    Igual suaviza su rechazo inicial al proyecto del Racing para El Sardinero y el Ayuntamiento lo analizará
  9. 9

    El PRC acusa al alcalde de Solórzano de «enchufismo» al cubrir una plaza pública
  10. 10

    Sarkozy ingresa en la prisión de La Santé por la financiación irregular de su campaña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los acusados del 'caso Gesvicán' también evitan la cárcel al pactar con el fiscal una multa económica

Los acusados del &#039;caso Gesvicán&#039; también evitan la cárcel al pactar con el fiscal una multa económica