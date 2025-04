Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM Miércoles, 2 de abril 2025, 15:32 Comenta Compartir

1 Revilla responde a la demanda del rey Juan Carlos: «¿Por qué no se ha querellado contra Bárbara Rey o Corinna?»

«No me arrepiento. No creo que haya cometido ningún delito porque no he dicho nada que no sea cierto», se ha reafirmado el expresidente cántabro ... ante una treintena de periodistas en la sede del PRC.

2 Localizan el cadáver de una mujer en el Arroyo de Panes, en Labarces Los agentes creen que se trata de Silvia Urbaneja, la mujer asturiana de 52 años desaparecida a inicios del pasado marzo en Treceño. 3 Competencia inspecciona varias constructoras cántabras por un posible reparto de contratos menores públicos 4 Cantabria crea 2.418 empleos en marzo, la segunda mayor subida del país. 5 El Juzgado de Menores impone una orden de alejamiento a los cuatro investigados del Torres Quevedo La jueza competente adopta la medida cautelar diciendo que pueden existir «delitos de maltrato, trato degradante y delito de odio».

