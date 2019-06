Ciudadanos no descarta apoyar un gobierno en minoría del PRC, a lo que Zuloaga no da «ninguna credibilidad» Alberto Aja El líder del PSOE espera tener cerrado el acuerdo con los regionalistas el día 15, pero Revilla enfría sus expectativas y cree que «no hay ni atisbos» de que se vaya a cerrar un pacto de gobierno antes de esa fecha PILAR CHATO y EFE Santander Jueves, 6 junio 2019, 16:23

El PRC sigue dejando puertas abiertas para garantizarse la Presidencia del Gobierno. Tras la buena sintonía con la que arrancaron ayer las negociaciones con el PSOE - hay disposición y solo falta el compromiso expreso de Madrid con las inversiones en Cantabria- hoy ha planteado a Ciudadanos, como ya hizo con el PP, la posibilidad de un gobierno en minoría, y la respuesta de la formación naranja ha sido que no lo descarta. Eso sí, los regionalistas insisten en que su prioridad sigue siendo reeditar el bipartito con el PSOE siempre que Pedro Sánchez se comprometa antes a atender sus reivindicaciones.

Esta posibilidad de un acuerdo PRC-Ciudadanos para un gobierno en minoría no asusta al secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, que no le da «ninguna credibilidad» y espera que el día 15 esté cerrado también un acuerdo para gobernar Cantabria. No es baladí esa fecha, ya que ese sábado se constituyen los ayuntamientos y muchos pactos locales están directamente relacionados al regional. De hecho, Zuloaga ha insistido también en que ahora la prioridad para el PSOE es la negociación en los ayuntamientos y la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España. A su juicio, los regionalistas «no se pueden plantear gobernar con aquellos que votaron en contra de los intereses de Cantabria». No está tan seguro de esa fecha el presidente en funciones y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, quien preguntado por las palabras de Zuloaga ha respondido que «no hay ni atisbos» de que se vaya a cerrar un pacto de gobierno antes del 15 de junio. De nuevo ha insistido en el mantra del PRC desde que logró un diputado nacional y venció las regioanles: antes de culquier acuerdo «Madrid tiene que comprometerse a las deudas que tiene con Cantabria». Solo a partir de ahí, se puede entrar en una negociación, ha advertido, una vez más, Revilla.

El PRC se ha reunido este jueves con Cs dentro de la ronda de contactos que está manteniendo para tratar de llegar a un posible acuerdo de gobierno, según recoge EFE. . En su propuesta, también le ha trasladado a la formación naranja su intención de que haya «una representación plural» en la Mesa de la Cámara. Según ha dicho a los periodistas la secretaria de Organización del PRC, Paula Fernández, los regionalistas quieren que todos los grupos están representados en el órgano de gobierno del Parlamento, del que quedaría excluido Vox, que cuenta con dos diputados.

El secretario de Acción Institucional de Cs, Diego Marañón, ha afirmado que su partido no descarta la opción de ese gobierno en minoría del PRC, aunque ha señalado que «aún es pronto» y que ambas partes, que han quedado en volver a reunirse sin fijar una fecha, tendrán que hablar de cuestiones programáticas concretas en los próximos días.

«Siempre que se hable de apoyo a los autónomos, de apoyo a las familias, de bajada de impuestos y de la reforma del sector público estamos abiertos a estudiar esa posibilidad ya que entendemos que es beneficiosa para todos los cántabros», ha explicado Marañón tras la reunión.

Ciudadanos, que esta tarde se reunirá también con el PSOE, ha trasladado al PRC que en esta legislatura va a hacer una oposición «seria y responsable». Y le ha planteado que la formación naranja tiene que estar representada en la Mesa del Parlamento porque más de 25.000 cántabros le han dado su confianza en las urnas.

La composición del órgano de gobierno de la Cámara es una «variable nueva» que ha introducido Cs en esta ronda de contactos, como ha apuntado la secretaria de Organización del PRC, quien ha señalado que los regionalistas quieren una representación plural «en coherencia con los planteamientos del partido», aunque la representatividad de esa mesa «quedará postergada» al acuerdo autonómico.

Fernández ha insistido en que la prioridad para los regionalistas es que Cantabria tenga un gobierno estable y que esa estabilidad «pasa por hacer un gobierno fuerte y por un bipartito», que está condicionado al cumplimiento de las reivindicaciones que planteó ayer el diputado nacional, José María Mazón, en su encuentro con el Rey dentro de la ronda con los partidos para la investidura del nuevo presidente del Gobierno.

El PRC, ha apuntado, tiene que esperar a que se produzca la anunciada llamada de Ferraz y también tendrá que ver «en qué términos es ese llamada y que conlleva». Paula Fernández ha subrayado que lo importante es el contenido del acuerdo que el PSOE traslade a Cantabria y si ese compromiso es «el que los cántabros están esperando».

Los regionalistas se volverán a reunir mañana con el PSOE de Cantabria, un encuentro al que irán con propuestas concretas aunque Fernández ha reiterado que el acuerdo sobre un posible gobierno bipartito «no va ser efectivo» hasta que no tenga «el compromiso de Madrid».

Para los regionalistas, la condición fundamental para sellar el pacto es que el compromiso del Gobierno de la nación con las infraestructuras ferroviarias, el polígono de La Pasiega, y el pago de la deuda de Valdecilla.