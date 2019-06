El PRC plantea al PP la «opción real» de un gobierno en minoría con apoyos puntuales Reunión celebrada hoy entre PRC y PP. / Roberto Ruiz Revilla presiona al PSOE con escenarios alternativos a la reedición del bipartito | «No llegaremos a un acuerdo con los socialistas si no hay un compromiso real de Madrid con Cantabria. Y esa llamada de Pedro Sánchez no se ha producido todavía», avisa la secretaria de Organización del partido, Paula Fernández GONZALO SELLERS Santander Martes, 4 junio 2019, 13:31

Primer órdago del PRC al PSOE antes de sentarse a negociar un pacto de gobierno en Cantabria. Miguel Ángel Revilla no cierra la puerta a otros escenarios alternativos a la reedición del bipartito. Hoy mismo, ha planteado al PP la posibilidad de un gobierno en minoría del PRC con apoyos puntuales de los populares para gobernar con estabilidad. «Es una opción real», ha subrayado la secretaria de Organización regionalista y consejera de Presidencia en funciones, Paula Fernández.

El PRC no quiere dar nada por hecho con los socialistas, aunque un gobierno mixto con los de Pablo Zuloaga parece ser la opción que cuenta con más opciones, sobre todo después de la pérdida del diputado 15 y la imposibilidad de sumar con Ciudadanos.

Pero hay una línea roja que los regionalistas, crecidos tras lograr 122.000 votos en las urnas, no están dispuestos a cruzar. La negociación del pacto pasa por Madrid. En concreto, por La Moncloa. «No llegaremos a ningún acuerdo con el PSOE hasta que no se produzca un compromiso real del Gobierno central con Cantabria. Es una prioridad. Pero esa llamada de teléfono no se ha producido aún. Esperamos que sea inmediata, pero todavía no ha se ha hecho», ha confirmado Fernández.

El PRC quiere que Pedro Sánchez se comprometa por escrito a financiar y poner en marcha inmediatamente inversiones tan urgentes en la región como los trenes a Bilbao y a Madrid, y el polígono de la Pasiega. Todo apunta a que eso se producirá, pero los regionalistas tendrán que confiar en la palabra de Sánchez mientras Pablo Zuloaga se convierte en vicepresidente de Cantabria.

Por eso, Revilla también recuerda que sus 14 diputados le permiten otras opciones. «Podemos gobernar sin mayoría absoluta con estabilidad en el Parlamento. Estamos en condiciones de formar gobierno en minoría con apoyos puntuales», ha insistido Fernández tras mantener el primer encuentro oficial con los negociadores del PP.

Mañana, miércoles, se producirá el contacto con los representantes del PSOE y al día siguiente, jueves, con Ciudadanos. Después de lo que ocurra en esas reuniones, el PRC volverá a reunirse con los populares el viernes. Vox será el único partido con el que no hablarán los regionalistas.