La Junta Electoral Provincial reanuda el escrutinio de los votos de las elecciones autonómicas en Cantabria 00:59 Los magistrados, revisando las actas de las mesas electorales. / Fotos: Javier Cotera | Vídeo: Héctor Díaz Una veintena de personas asiste a la revisión de las actas, suspendida anoche después de cinco horas seguidas | «Es flipante», se escucha entre los políticos presentes en la sala ENRIQUE MUNÁRRIZ Santander Jueves, 30 mayo 2019, 10:52

A las diez en punto se ha reanudado el recuento de los votos en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, después de que ayer, tras una tarde maratoniana, la Junta Electoral Provincial estuviera más de cinco horas seguidas revisando las actas de las mesas electorales de la comunidad autónoma. Se duda de posibles errores en los resultados de los comicios del pasado domingo, 26 de mayo, y desde primera hora están todos los partidos en el complejo judicial de Las Salesas y el comentario es generalizado: «nunca hemos visto nada igual en 20 años», dicen. Están pendientes de presentar las actas que ayer no encontraron para ver si validan los votos que están aún sin revisar. Todo ocurre en presencia de más de veinte personas, a las que habría que sumar a los magistrados.

El PRC ha traído dos actas que le afectan y la Junta de Zona de Santander ha mandado ya todas a la puerta.

El escrutinio ha empezado este jueves por la mesa 1-2-1. Repasando el sobre '1' han detectado que no existe ningún acta de cuáles han sido los votos. Después, han procedido a abrir el sobre '3' de Santander, de la mesa 1-2-1, en el que aparece el acta de la sesión, que apunta que hay 588 electores y han votado 579.

El magistrado Bruno Arias es el encargado de dar lectura a las actas. Según lo que está ocurriendo ahora mismo en Las Salesas, no existe con el escrutinio del Gobierno ninguna coincidencia de esta acta.

El portavoz parlamentario del PRC, Pedro Hernando, afirma que la mesa '1-2-U' y '1-3-U' los votos aparecen intercambiados dentro del sistema informático. Sin embargo, se ha procedido de nuevo al recuento de ambas mesas.

Asistentes al recuento, esta mañana en Las Salesas. / Javier Cotera

La razón por la que se ha empezado por Santander obedece a que algunas actas de los pueblos están todavía llegando a día de hoy.

Estos primeros minutos de la sesión están siendo algo confusos, y hasta el magistrado se ha equivocado y ha empezado a leer un acta de las elecciones locales.

Mientras, los representantes de los partidos y apoderados revisan cada mesa con las copias manuales que han traído y algunos en la pantalla del móvil.

El recuento va rápido. A las 10.30 horas ya han abierto 4 mesas. Joaquín Gómez, diputado electo del PSOE, sigue el recuento a la vieja usanza: con cuaderno, boli en mano y repasando mesa a mesa.

Están abriendo votos nulos que incluyen dos papeletas de partidos diferentes. «Es flipante», se escucha entre los políticos presentes en la sala. Están viendo que algunos de los sobres no incluyen los votos nulos para poder revisarlos, y al no haber votos nulos no pueden comprobar si la decisión del presidente fue acertada.