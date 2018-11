Ciudadanos pide la dimisión de Real pero no lo vincula a su apoyo a los presupuestos regionales Imagen de archivo de la reunión de Ciudadanos con PSOE y PRC sobre los presupuestos. / Celedonio Martínez Zuloaga defiende la gestión de la consejera entre la peticiones de cese y de la activación de la Comisión de Investigación del Parlamento una vez conocido el informe de Fiscalía PILAR CHATO Santander Jueves, 29 noviembre 2018, 16:25

Ciudadanos de Cantabria ha desvinculado su apoyo a los presupuestos de Cantabria de la dimisión o no de la consejera de Sanidad, María Luisa Real, tras conocerse el informe de la Fiscalía que aprecia indicios de delito en la contratación del Servicio Cántabro de Salud (SCS). No obstante, ha vuelto a pedir su dimisión o su cese por parte del presidente, Miguel Ángel Revilla. Una dimisión que la propia Real ha descartado ya ayer, cuando se conoció que la Fiscalía había remitido las denuncias de IU y el PP al juzgado, y que el líder de los socialistas cántabros, Pablo Zuloaga, no considera necesaria. En su opinión no lo es, porque la investigación de la Fiscalía «en ningún caso» siembra dudas sobre la gestión de Real al frente de la Consejería.

El PRC, socio de Gobierno del PSOE, se ha limitado a señalar que está «a disposición» del resto de grupos parlamentarios para que la comisión de investigación aprobada en septiembre por la Cámara sobre los contratos del Servicio Cántabro de Salud se desarrolle. Todos los grupos parlamentarios en la oposición ha reactivado hoy las demandas de dimisión y la reactivación de esa comisión.

A preguntas de los medios, el portavoz de Ciudadanos, Felíx Álvarez ha dicho que después de conseguir rebajas de impuestos por valor de 40 millones, las medidas incluidas en el acuerdo presupuestario no pueden verse «empañadas o anuladas por la irresponsabilidad» de Real.

En su opinión, «mezclar» ambos asuntos, «condicionar» el pacto presupuestario y «poner en peligro medidas que son buenas para los cántabros» por «la irresponsabilidad del PSOE o de Revilla», supondría -recoge Europa Press- «duplicar el problema» y que los ciudadanos «también tengan que pagar por no tener un presupuesto y por no poder tener en este presupuesto medidas que son buenas para todos los cántabros».

«Ya no sabemos qué más tiene que ocurrir» para que Real «dimita», ha dicho Álvarez, tras precisar que «por mucho que la Fiscalía la deje fuera y la denuncia no vaya contra ella, la responsabilidad política, que no la judicial, es suya«, por lo que considera «inasumible que siga ni un minuto más al frente de la Consejería de Sanidad» y espera «que dimita de forma inmediata por dignidad y responsabilidad». En cualquier caso, Ciudadanos no se plantea personarse en la causa.

Álvarez ha considerado que tendrán que «señalar» de nuevo al presidente Revilla, que «si no quiere perder la credibilidad que le queda, debe cesar de forma inmediata» a Real. También ha señalado al secretario general del PSOE y delegado del Gobierno, Pablo Zuloaga, que «tiene la posibilidad de influir en Real para que dimita si realmente apuesta por la transparencia y la honradez».

Pero Zuloaga considera que a decisión de la Fiscalía de remitir el caso al Juzgado «en ningún caso» siembra dudas sobre la gestión de Real al frente de la Consejería. «Si de algo es ella (Real) responsable es de haber mejorado la dotación humana y técnica de los hospitales de Cantabria, de haber reducido las listas de espera y de haber mejorado el entramado sanitario de la región», ha opinado Zuloaga.

Además, ha destacado que bajo la gestión de Real al frente de la Consejería «hay trabajo responsable» que, a su juicio, «va más allá de las cuestiones que se deben clarificar ahora en sede judicial».

La diputada del PRC Matilde Ruiz no ha querido profundizar en la decisión de la Fiscalía de remitir al juzgado de instrucción la investigación que ha realizado sobre los contratos del SCS y ha asegurado que «no se puede pronunciar» sobre la decisión de la Fiscalía porque «no ha visto» el informe de ésta. Eso sí, ha insistido en que el PRC en el Parlamento de Cantabria está «a disposición» del resto de grupos parlamentarios para que la comisión de investigación aprobada en septiembre por la Cámara sobre los contratos del Servicio Cántabro de Salud se desarrolle.

El Pleno del Parlamento aprobó el pasado 24 de septiembre por unanimidad la creación de una comisión de investigación para analizar las irregularidades en la contratación del SCS, no solo en la actual legislatura, con el Gobierno PRC-PSOE, sino también en la anterior, con el PP, incluyendo el periodo 2011-2018. Sin embargo, desde que se aprobara en Pleno, en el Parlamento no se han dado pasos tendentes a la creación y desarrollo de dicha comisión de investigación.

Por su parte, Podemos exige de nuevo el cese en el cargo de la titular de Sanidad, considera que el presidente, Miguel Ángel Revilla (PRC), «debe actuar ya» y relevar a Real, «tal y como aseguró en sede parlamentaria que haría si se demostraban indicios de delito, algo que ya ha sucedido».

La formación morada ha demandado también la activación de la comisión de investigación porque «se tiene que investigar en profundidad qué ha estado sucediendo en el SCS desde el año 2012 porque nos encontramos ante un sistema de contratación irregular normalizado del Partido Popular y del PSOE».

Para el candidato de IU a la presidencia del Gobierno, Israel Ruiz Salmón, la posición de Ciudadanos es una «incoherencia» al desvincular la aprobación de los Presupuestos Generales de Cantabria, con la continuidad de la consejera Real.