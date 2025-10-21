Cohorte Cantabria alcanza el hito de los 50.000 voluntarios y lo celebrará el 28 de octubre El acto conmemorativo tendrá lugar en el Palacio de Festivales, donde participantes, colaboradores, investigadores y autoridades reconocerán la colaboración ciudadana que lo ha hecho posible

Ana Rosa García Santander Martes, 21 de octubre 2025, 20:54

Ya es una realidad. 50.000 cántabros han hecho posible que Cohorte Cantabria, el proyecto de investigación iniciado en 2021 para mejorar el conocimiento sobre la salud y avanzar hacia una medicina más personalizada y preventiva, sea hoy la mayor base de datos sanitarios de España. Una iniciativa ambiciosa, impulsada desde el Idival, que cierra esta primera fase de reclutamiento con «un éxito rotundo».

Para conmemorar este logro colectivo, el 28 de octubre se ha organizado una gala en el Palacio de Festivales (19.00 horas) con voluntarios, colaboradores, investigadores y autoridades. Un evento con capacidad para los primeros 1.500 participantes que hayan respondido a la invitación recibida al correo electrónico, remitido días atrás desde la organización, cuando ya se daba por hecho que el hito estaba al alcance de la mano.

A lo largo de estos años, son muchas las instituciones que se han interesado por el potencial de Cohorte Cantabria, tanto cántabras (el Observatorio de Salud Pública, la Universidad de Cantabria e investigadores del entorno Valdecilla) como de todo el país. Entre estas últimas, se encuentran centros de prestigio como el CICbioGUNE (Vizcaya), el Centro de Investigación en Enfermedades Neurológicas (Madrid) o el Centro de Regulación Genómica (Barcelona).

De hecho, a partir de las muestras y la información recabada en la plataforma se han puesto en marcha estudios en patologías como el alzhéimer, la diabetes, el cáncer de mama, la enfermedad de hígado graso e, incluso, enfermedades raras. Asimismo, la riqueza de los datos y recursos de Cohorte Cantabria también es la base de otros proyectos regionales como 'Cantabria en forma', una iniciativa que busca implementar programas de prevención de la obesidad y el sobrepeso en la población infantil de Cantabria, como detalla la Consejería en nota de prensa.

En el evento organizado el próximo martes para celebrar que se ha cumplido el objetivo marcado, de contar con 50.000 cántabros de entre 40 y 70 años, intervendrán autoridades del Gobierno de Cantabria, así como el director científico del proyecto desde su puesta en marcha, el inmunólogo Marcos López Hoyos, que precisamente cederá ahora el testigo al médico Javier Crespo tras concluir su mandato. Así que, en el que será también su acto de despedida en el cargo, hará un recorrido por la trayectoria y los logros de Cohorte Cantabria desde su creación.

También participarán las investigadoras cántabras Trinidad Dierssen y Marta Alonso, que presentarán los trabajos científicos que están llevando a cabo con muestras y datos de la plataforma. La sesión concluirá con las intervenciones de las coordinadoras de Cohorte Cantabria, Marta Díaz y Ana Peleteiro, que compartirán los próximos pasos del proyecto. La presentación del acto correrá a cargo del director de gestión del Idival, Galo Peralta. El acto cerrará con una breve actuación coral dirigida por el Manuel Galán, poniendo el broche musical a una celebración dedicada a la ciencia y a la participación ciudadana.

Pero Cohorte Cantabria no se detiene aquí. Cierra de la mejor manera posible esta primera fase y a partir de ahora el equipo se prepara para, a partir de 2026, adentrarse en la etapa de seguimiento de todos los participantes del proyecto. Durante esta segunda parte, se contactará con todos los participantes por orden de inscripción para completar nuevos cuestionarios, repetir las pruebas y realizar exámenes físicos adicionales. Cohorte permitirá evaluar la evolución de la salud y los hábitos de la población a lo largo del tiempo, identificando factores de riesgo y protectores que influyen en el desarrollo de distintas enfermedades. «Esta fase será clave para profundizar en el conocimiento sobre la salud de la población cántabra y potenciar el avance de la investigación biomédica como nunca antes desde Cantabria», destacan desde el Gobierno.