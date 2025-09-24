El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Godofredo, uno de los comercios donde tradicionalmente se acude en busca de un buen chubasquero. Roberto Ruiz

Los comercios hacen caja con los aguaceros

Chubasqueros, paraguas y botas copan las ventas bajo las intensas lluvias con las que Cantabria estrena el otoño

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:26

Tan rápido ha llegado el otoño que a muchos no les ha dado tiempo a hacer el cambio de armario. Los chaparrones con los que ... este lunes irrumpió el mal tiempo –en Santander cayeron hasta 91 litros por metro cuadrado en una cifra que no se igualó en toda España– obligaron a muchos a equiparse de urgencia para el agua. Especialmente los turistas no tenían previsto que después de un verano razonablemente bueno llegara este cambio radical. Ellos fueron mayoría a la hora de entrar en los comercios de la capital en busca de un paraguas, un chubasquero o unas botas de agua. «Hemos vendido en un sólo día hasta un 30% más de lo que suele ser un día habitual», confirmó ayer Jorge Saez, responsable de la clásica tienda Godofredo.

