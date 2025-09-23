El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Viandantes se refugian con su paraguas de la intensa lluvia caída este lunes en Santander. Daniel Pedriza

Santander batió ayer su récord histórico de precipitación acumulada en septiembre con 91 litros por metro cuadrado

Desde la Aemet señalan que estas lluvias tan fuertes podrían estar motivadas por la elevada temperatura del mar, que provoca que «haya más vapor de agua disponible y más energía»

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:49

«Cantabria ha arrasado en el top 10 nacional de precipitaciones de ayer». Este era el mensaje con el que ha amanecido hoy la delegación ... de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la comunidad. Las cifras, y sobre todo los chubascos, avalan esta afirmación. En concreto, la estación de Cueto registró este lunes 91 litros por metro cuadrado, lo que situó a Santander como el punto de mayor precipitación acumulada de toda España.

