Santander batió ayer su récord histórico de precipitación acumulada en septiembre con 91 litros por metro cuadrado

«Cantabria ha arrasado en el top 10 nacional de precipitaciones de ayer». Este era el mensaje con el que ha amanecido hoy la delegación ... de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la comunidad. Las cifras, y sobre todo los chubascos, avalan esta afirmación. En concreto, la estación de Cueto registró este lunes 91 litros por metro cuadrado, lo que situó a Santander como el punto de mayor precipitación acumulada de toda España.

Pero hay más. Este lunes, con todo lo que llovió y con estos datos, la capital cántabra también batió su valor más alto registrado hasta la fecha para un mes de septiembre en cuanto a la precipitación en 24 horas. «Lo de ayer ha sido una efeméride», aseguró a El Diario Montañés el delegado territorial de la Aemet en Cantabria, Sergio Fernández. «Hubo chubascos de entre 15 y 20 litros la hora y varios de ellos hicieron diana en Santander», apuntó.

Ver 12 fotos Inundaciones en la marquesina de autobuses en Valdecilla Sur. Diana

Estas precipitaciones también se dejaron notar en otros puntos, como en el aeropuerto cántabro, donde se alcanzó el segundo puesto en precipitaciones a nivel nacional con 61,2 litros por metro cuadrado. San Vicente de la Barquera (52,2 mm), San Roque de Riomiera (48 mm) y Santillana del Mar (45,4 mm) también formaron parte de las diez localidades del país en las que hubo más precipitaciones.

Para el responsable de la Aemet en la región, las lluvias de ayer fueron un episodio «típico» de otoño-invierno que se produce porque «entra aire frío en altura, lo que provoca chubascos intermitentes que pueden ser intensos». A esta explicación hace falta añadir un factor que puede ser clave para entender lo que sucedió ayer.

Según Fernández, estos episodios «han llegado un poco más pronto de lo habitual». Esto se traduce en que el mar Cantábrico todavía está relativamente caliente -a unos 20 grados- y como resultado hay «más vapor de agua disponible y más energía». «La temperatura del mar influye, porque aporta vapor extra y al final provoca que la precipitación sea más eficiente», añadió el delegado territorial de la Aemet, que apuntó que «si estos chubascos se hubieran producido ya avanzado el otoño o el invierno no hubieran sido tan intensos».

Estas lluvias también dejaron imágenes «anecdóticas» con Fuente Dé cubierto de nieve, debido a que con las fuertes precipitaciones la cota de nieve bajó a los 1.700-1.800 metros.

Ampliar Comparativa de Fuente Dé entre ayer (izquierda) y hoy (derecha). DM

La cámara disponible en esta zona ayer registró un manto blanco, del que hoy solo quedaba un mínimo resto. El sol, que todavía «tiene fuerza», fundió la nieve y la estampa se quedó en una fotografía efímera que hoy ya vuelve a tener un aspecto propio al de la fecha actual.

También con motivo de las fuertes lluvias, los bomberos del Gobierno cántabro tuvieron que intervenir anoche y esta mañana en una inundación de garajes en San Vicente de la Barquera.

Ampliar Los bomberos de Cantabria intervienen en un garaje inundado en San Vicente de la Barquera. 112

A esta operación, hay que añadir que el 112 recibió entre las siete de la tarde de ayer y las siete de la mañana de hoy 29 llamadas y que tuvo que gestionar seis incidencias relativas a las precipitaciones.

Predicción semanal

Pese a las fuertes lluvias de ayer y hoy, la situación se prevé que se estabilice durante la semana y que para el viernes Cantabria cuente con un día sin sobresaltos en el que suban las temperaturas. Hasta entonces, sí que es verdad que habrá «lluvias intermitentes» y se espera que haya jornadas en la que «salga el sol y luego caiga algún que otro chubasco».

«Ayer fue el día de más inestabilidad de la semana», admite Fernández, que reiteró que para el resto de la semana se espera un intervalo de nubes y claros. Aunque, eso sí, también se aproxima a la península un huracán que pasa por el Atlántico, «del que todavía está por ver la trayectoria final», apuntó el responsable de la Aemet.