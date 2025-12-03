Los comercios de Cantabria abrirán en 2026 los festivos de Jueves Santo, La Asunción, 'el viernes negro' y la Constitución También levantarán la persiana seis domingos del próximo año: el 4 de enero, el 19 y 26 de julio, el 23 de agosto, el 11 de octubre, el 29 de noviembre y el 27 de diciembre

Ana del Castillo Santander Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:54 Comenta Compartir

El Gobierno de Cantabria ha hecho público el calendario de domingos y festivos en los que se autoriza la apertura de establecimientos comerciales para el próximo año. Serán diez. No por capricho, sino porque es el número que establece la normativa de la Ley de Comercio de Cantabria. Los seis domingos de apertura comercial elegidos son: el 4 de enero, el 19 y 26 de julio, el 23 de agosto, el 11 de octubre, 29 de noviembre y el 27 de diciembre. También se levantará la persiana en día festivo, como el 2 de abril (Jueves Santo); el 15 de agosto (La Asunción), y el lunes 7 de diciembre (por el domingo, 6 de diciembre, Día de la Constitución).

En lo que respecta a la apertura de domingos y festivos en periodos de campañas, se ha optado por el 29 de noviembre, al coincidir con la campaña del 'viernes negro'; en verano, los días 19 y 26 de julio y el 15 de agosto, por ser el periodo de gran afluencia turística en Cantabria, y por el 27 de diciembre, en plena Navidad.

Festivos y domingos de apertura comercial en 2026 Enero Día 4

Abril Día 2

Julio Los días 19 y 26

Agosto Los días 15y 23

Octubre Día 11

Noviembre Día 29

Diciembre 7 y 27 de diciembre

Día arriba, día abajo, el calendario no se mueve demasiado con respecto al año pasado, aunque sí hay diferencia con el borrador presentado por el Gobierno de Cantabria hace unos días, con el que tanto CCOO como UGT no estaban conformes. En la propuesta inicial del Ejecutivo se señalaba la apertura el lunes 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional que se elimina en la resolución publicada en el BOC y pasa a ser un día antes, el domingo 11. En agosto, además del 15, sábado, fiesta de la Asunción, se añade el domingo 23, que no estaba incluido en la propuesta inicial. Y en diciembre, mes en el que se habían planteado tres aperturas en domingos y festivos, se elimina una (la propuesta para el 20 de diciembre) y se deja la de los días 7 (lunes) y 27 (domingo). Y en diciembre, mes en el que se habían planteado tres aperturas en domingos y festivos, se elimina una (la propuesta para el 20 de diciembre) y se deja la de los días 7 (lunes) y 27 (domingo).

Una vez modificado el borrador, el Gobierno de Cantabria señala que en el calendario definitivo han participado los agentes socioeconómicos, la Federación de Municipios de Cantabria; sindicatos; cámaras de comercio y organizaciones empresariales. El responsable de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, ha agradecido la participación en el proceso y ha destacado el amplio consenso del sector a la hora de elegir los días más adecuados, tanto para la actividad comercial como para el consumidor. «Con esta resolución se busca equilibrar los intereses de la distribución del personal de los centros comerciales y de los consumidores», ha destacado Arasti, quien ha defendido que la política de aperturas en domingos y festivos responde a la nueva realidad del comercio electrónico, «que está cambiando los hábitos de compra de los consumidores a pasos agigantados con una actividad continua los 365 días del año».

La Ley de Comercio de Cantabria establece los criterios por los que los locales comerciales tienen plena libertad para determinar los días y horas en que permanecerán abiertos al público. ¿Qué tipo de establecimientos? Principalmente los que se dedican a la venta de productos de panadería, pastelería y repostería, platos preparados, prensa, combustibles y carburantes, entre otros, además de establecimientos instalados en estaciones y medios de transporte y en zonas de gran afluencia turística. Cantabria cuenta con 24 municipios declarados 'zonas de gran afluencia turística', algunos de ellos con limitaciones temporales, pero, en todo caso, la mayoría afectando a todo el territorio.

Las farmacias y los estancos se rigen por su propia normativa.