Comisiones Obreras se desmarca del resto de los sindicatos docentes, convoca cinco días de huelga y vuelve a pedir 325 euros

A medida que se acercaba el fin de las huelgas escalonadas al inicio del curso en cada etapa escolar, la semana completa de «paralización del ... sistema educativo de Cantabria» propuesta por los sindicatos estaba más cerca de ser una realidad. «La mayor convocatoria de huelga en la Educación cántabra llega cuando estamos más cerca que nunca del acuerdo», criticó el consejero, Sergio Silva, al conocer la noticia. Ahora, pasadas las movilizaciones en el arranque de las clases, la Junta de Personal Docente difiere en los criterios iniciales y ya no plantean esa paralización total de la educación en Cantabria. Mientras STEC, ANPE y UGT abogan por presionar al Gobierno con paros escalonados por etapas la semana del 20 al 24 de octubre, Comisiones Obreras (CC OO) mantiene la idea inicial: una convocatoria general.

Pero no es todo. La secretaria general de la Federación de Enseñanza en Cantabria, Conchi Sánchez, ha dado a conocer que la reivindicación de la organización va más allá que la del conjunto de los sindicatos. «Entendemos que la propuesta de Sergio Silva ha decaído, por lo que retomamos la petición de recuperar el poder adquisitivo que hemos perdido: los 325 euros más al mes», ha declarado, «cuanto más tiempo se dilate el conflicto, mayor es la pérdida de los docentes». Aún hay más reclamaciones. El secretario de organización de la Federación, Alberto López, ha incluido nuevos condicionantes «imprescindibles» en la negociación. En primer lugar, «la reducción de ratios en Atención a la Diversidad en función del contexto de cada centro educativo», teniendo en cuenta, «que era una de las reivindicaciones que se ha paralizado dada la falta de comunicación con el Gobierno». También exigen la cobertura diaria de sustituciones, «una fórmula que funcionó en el curso 2020/21, a pesar de las dificultades del contexto económico por la pandemia, y que la Consejería nos ha arrebatado». Es más, han detallado, «es irónico que Silva plantee unos servicios mínimos abusivos cuando hay convocatorias de huelga y después ni se moleste en garantizar que, ante una baja médica, el alumnado pueda siga teniendo un tutor o docente de referencia».

El sindicato se desmarca, de esta forma, de las peticiones del resto de organizaciones. A partir de ahí, las negociaciones serán más complicadas teniendo en cuenta el acuerdo en la cantidad que habían alcanzado todos los sindicatos –«llegando a mínimos», según afirmaron–. Sánchez, en este sentido, ha asegurado que «creemos que es una reivindicación justa, lo hemos consultado con nuestras bases y en las más de 60 visitas a centros educativos». Pero a la hora de firmar un acuerdo definitivo, ha confesado, «si sometiendo la cantidad acordada hasta ahora (los 180,23 euros ) al conjunto de los docentes es suficiente para ellos, Comisiones Obreras firmaría el pacto».

«La unidad no está rota»

Desde la Federación insisten en que la unidad del órgano de representación del profesorado «no está rota», a pesar del cambio en la deriva de su postura. Por ello, han dicho, «participamos como parte de la Junta de Personal Docente en las diferentes movilizaciones que se han convocado, como la de este miércoles frente a la Escuela de Idiomas de Santander, o la manifestación general que se prevé para la tarde del jueves 23 de octubre».

«Esta convocatoria es por separado», han apuntado, «pero no quiere decir que el resto de movilizaciones futuras lo sean». Y es que, no saben a qué se debe el cambio de criterio del resto de sindicatos, STEC, ANPE y UGT (que anunciaron paralizar todo el sistema educativo la semana previa al descanso escolar, pero después propusieron una huelga escalonada). Pero sí que han asegurado que «todos los docentes que quieran hacer una huelga completa, los cinco días que estaban previstos, tendrán el derecho y las garantías legales necesarias para hacerla».

El conflicto por la subida salarial continúa extendiéndose, algo en lo que están de acuerdo todas las organizaciones. Y es, precisamente, esa «falta de visos en la resolución» la que ha llevado al tercer sindicato en representación de la Junta a romper con la unanimidad en las convocatorias