Representantes de la Junta de Personal Docente, entre ellos la secretaria general y el de organización de Comisiones Obreras, antes de entrar a una mesa de diálogo. Roberto Ruiz

Comisiones Obreras se desmarca del resto de los sindicatos docentes, convoca cinco días de huelga y vuelve a pedir 325 euros

La organización mantiene la huelga general en Educación del 20 al 24 de octubre e incluye la bajada de ratios en Atención a la Diversidad y las sustituciones diarias entre las condiciones del acuerdo

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:58

A medida que se acercaba el fin de las huelgas escalonadas al inicio del curso en cada etapa escolar, la semana completa de «paralización del ... sistema educativo de Cantabria» propuesta por los sindicatos estaba más cerca de ser una realidad. «La mayor convocatoria de huelga en la Educación cántabra llega cuando estamos más cerca que nunca del acuerdo», criticó el consejero, Sergio Silva, al conocer la noticia. Ahora, pasadas las movilizaciones en el arranque de las clases, la Junta de Personal Docente difiere en los criterios iniciales y ya no plantean esa paralización total de la educación en Cantabria. Mientras STEC, ANPE y UGT abogan por presionar al Gobierno con paros escalonados por etapas la semana del 20 al 24 de octubre, Comisiones Obreras (CC OO) mantiene la idea inicial: una convocatoria general.

