Representantes sindicales reparten información a las puertas del colegio Cisneros en Santander. Juanjo Santamaría

Los sindicatos docentes rompen su consenso y difieren en cómo plantear la huelga en octubre

STEC, ANPE y UGT abogan por un paro escalonado del 20 al 24, mientras que CC OO lo mantiene para todo el profesorado las cinco jornadas

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:15

«Estamos dispuestos a paralizar el sistema educativo toda la semana del 20 al 24 de octubre». Con esta contundencia anunció la Junta de Personal ... Docente en agosto las movilizaciones que habían programado para marcar el inicio de curso. Y así lo trasladaron a la Consejería de Educación, a los centros públicos, a los alumnos y a las familias que contaban con que, si no se alcanzaba un acuerdo de subida salarial antes, la semana previa al descanso escolar de octubre –la que coincidía con la presentación del proyecto de Presupuestos en el Parlamento de Cantabria–, el profesorado estaría convocado a la huelga. Sin embargo, ayer durante la primera jornada de paro en las Escuelas Oficiales de Idiomas, el desacuerdo entre los sindicatos estalló.

