Los sindicatos docentes rompen su consenso y difieren en cómo plantear la huelga en octubre
STEC, ANPE y UGT abogan por un paro escalonado del 20 al 24, mientras que CC OO lo mantiene para todo el profesorado las cinco jornadas
Santander
Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:15
«Estamos dispuestos a paralizar el sistema educativo toda la semana del 20 al 24 de octubre». Con esta contundencia anunció la Junta de Personal ... Docente en agosto las movilizaciones que habían programado para marcar el inicio de curso. Y así lo trasladaron a la Consejería de Educación, a los centros públicos, a los alumnos y a las familias que contaban con que, si no se alcanzaba un acuerdo de subida salarial antes, la semana previa al descanso escolar de octubre –la que coincidía con la presentación del proyecto de Presupuestos en el Parlamento de Cantabria–, el profesorado estaría convocado a la huelga. Sin embargo, ayer durante la primera jornada de paro en las Escuelas Oficiales de Idiomas, el desacuerdo entre los sindicatos estalló.
Por un lado, STEC (el sindicato mayoritario), ANPE (que ostenta la Presidencia de la Junta) y UGT (con tres representantes) abogan por un paro escalonado, «replicando el del inicio de curso», con la huelga el lunes 20, en institutos, el martes 21, en escuelas de adultos, el miércoles 22, en Escuelas de Idiomas, el jueves 23, de todo el profesorado y el viernes 24, en los colegios. Con el objetivo de «redistribuir fuerzas y hacer sostenibles las movilizaciones» dado el tiempo que se está alargando el conflicto.
El único sindicato que difiere de la postura del resto, teniendo en cuenta que TÚ no está activo ni en la negociación ni en las reuniones sindicales, es Comisiones Obreras (CC OO), que cuenta con cuatro delegados. Apuestan por mantener la intención inicial, llamando a todo el colectivo docente a parar del 20 al 24 de octubre. Creen que «hay que dar la opción al profesorado de hacer huelga los cinco días, porque el objetivo no es el seguimiento del paro, sino que sea una herramienta de presión» para llegar a un acuerdo con la Consejería por la adecuación retributiva. «Resolver el conflicto no se puede alargar más en el tiempo», concluyeron desde Comisiones, por lo que, para la semana previa al descanso escolar habrá dos convocatorias: la conjunta de los sindicatos STEC, ANPE y UGT; y la que apelará a «todos los trabajadores de la enseñanza pública de Cantabria».
Dos semanas sin clase
En el caso de los docentes que secunden el paro general, los estudiantes se enfrentarán a dos semanas sin clase: del 20 al 24 por la huelga y del 27 al 31 por el descanso lectivo. Mientras tanto, el conflicto sigue enquistado y la comunicación rota, «llevamos más de un mes sin recibir noticias de la Consejería», aseguraron.
Educación cifra el seguimiento de la huelga en las Escuelas de Idiomas en un 14%
El inicio de curso en las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) también se ha visto marcado por la convocatoria de huelga docente por la subida salarial. De hecho, el de las EOI es el último paro escalonado en el arranque de las clases de las clases del 2025/26 y, según la Consejería de Educación, el seguimiento de los docentes en estos centros fue del 14,03%. La convocatoria, que comenzó ayer, concluye esta tarde con una concentración a las 18.00 horas frente a la sede de Santander (en la calle Cardenal Cisneros), a la que están llamados a participar los casi 9.000 docentes cántabros.
Con la convocatoria para las EOI, finaliza un inicio del curso escolar peculiar, marcado por un total de ocho jornadas de movilizaciones en cada etapa escolar. Sin embargo, el conflicto en Educación aún tiene que afrontar una semana completa de huelgas –escalonadas o de paralización total– del 20 al 24 de octubre, tal y como advirtieron los sindicatos que ocurriría si no se alcanzaba un acuerdo antes. Mientras tanto, la negociación continúa paralizada, sin comunicación entre las partes y con una cláusula que vincula el acuerdo a la aprobación presupuestaria que se sitúa como una línea roja para los sindicatos.
El conflicto está cerca de cumplir un año en la agenda de reivindicaciones de la Junta de Personal Docente y, dada la falta de avances, los sindicatos estudian «endurecer» el tono de las reivindicaciones, a pesar de que el desgaste es evidente, «no hay visos de resolver el acuerdo, por lo que tendremos que extender las movilizaciones», aseguraron.
