Los sindicatos docentes rompen su consenso y difieren en cómo plantear la huelga en octubre

«Estamos dispuestos a paralizar el sistema educativo toda la semana del 20 al 24 de octubre». Con esta contundencia anunció la Junta de Personal ... Docente en agosto las movilizaciones que habían programado para marcar el inicio de curso. Y así lo trasladaron a la Consejería de Educación, a los centros públicos, a los alumnos y a las familias que contaban con que, si no se alcanzaba un acuerdo de subida salarial antes, la semana previa al descanso escolar de octubre –la que coincidía con la presentación del proyecto de Presupuestos en el Parlamento de Cantabria–, el profesorado estaría convocado a la huelga. Sin embargo, ayer durante la primera jornada de paro en las Escuelas Oficiales de Idiomas, el desacuerdo entre los sindicatos estalló.

Por un lado, STEC (el sindicato mayoritario), ANPE (que ostenta la Presidencia de la Junta) y UGT (con tres representantes) abogan por un paro escalonado, «replicando el del inicio de curso», con la huelga el lunes 20, en institutos, el martes 21, en escuelas de adultos, el miércoles 22, en Escuelas de Idiomas, el jueves 23, de todo el profesorado y el viernes 24, en los colegios. Con el objetivo de «redistribuir fuerzas y hacer sostenibles las movilizaciones» dado el tiempo que se está alargando el conflicto.

El único sindicato que difiere de la postura del resto, teniendo en cuenta que TÚ no está activo ni en la negociación ni en las reuniones sindicales, es Comisiones Obreras (CC OO), que cuenta con cuatro delegados. Apuestan por mantener la intención inicial, llamando a todo el colectivo docente a parar del 20 al 24 de octubre. Creen que «hay que dar la opción al profesorado de hacer huelga los cinco días, porque el objetivo no es el seguimiento del paro, sino que sea una herramienta de presión» para llegar a un acuerdo con la Consejería por la adecuación retributiva. «Resolver el conflicto no se puede alargar más en el tiempo», concluyeron desde Comisiones, por lo que, para la semana previa al descanso escolar habrá dos convocatorias: la conjunta de los sindicatos STEC, ANPE y UGT; y la que apelará a «todos los trabajadores de la enseñanza pública de Cantabria».

Dos semanas sin clase

En el caso de los docentes que secunden el paro general, los estudiantes se enfrentarán a dos semanas sin clase: del 20 al 24 por la huelga y del 27 al 31 por el descanso lectivo. Mientras tanto, el conflicto sigue enquistado y la comunicación rota, «llevamos más de un mes sin recibir noticias de la Consejería», aseguraron.