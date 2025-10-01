El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los representantes de los sindicatos docentes antes de entrar a una de las reuniones con la Consejería de Educación. Roberto Ruiz

Los sindicatos amenazan con una huelga indefinida en Educación

La Junta de Personal Docente endurecerá el tono de las movilizaciones «en un momento crucial»: sin visos de la resolución del conflicto salarial del profesorado | La huelga continúa el martes y miércoles con una concentración el día 8 a las 18.00 horas frente a la Escuela de Idiomas de Santander

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:32

La Junta de Personal Docente amenaza con convocar una huelga indefinida en Educación. La posibilidad se abre entre las organizaciones sindicales tras un mes «sin ... noticias ni comunicación» con la Consejería después de la última reunión y con casi un año de negociación por la subida salarial a sus espaldas. El paro indefinido «no es descartable en un momento crucial como este», ha planteado Conchi Sánchez, representante de Comisiones Obreras como portavoz de los sindicatos. Y es que, en cualquier caso, las cinco organizaciones de representación del profesorado se preparan para «endurecer» el tono de las movilizaciones, dados los escasos visos de resolución del conflicto.

