Los sindicatos amenazan con una huelga indefinida en Educación

La Junta de Personal Docente amenaza con convocar una huelga indefinida en Educación. La posibilidad se abre entre las organizaciones sindicales tras un mes «sin ... noticias ni comunicación» con la Consejería después de la última reunión y con casi un año de negociación por la subida salarial a sus espaldas. El paro indefinido «no es descartable en un momento crucial como este», ha planteado Conchi Sánchez, representante de Comisiones Obreras como portavoz de los sindicatos. Y es que, en cualquier caso, las cinco organizaciones de representación del profesorado se preparan para «endurecer» el tono de las movilizaciones, dados los escasos visos de resolución del conflicto.

«Están ninguneando de una forma hiriente a un colectivo tan grande como somos los trabajadores y las familias docentes de Cantabria», han denunciado. Y, a su juicio, ha sido «la movilización y el seguimiento masivo del profesorado» lo que ha permitido «grandes avances» en los términos de la negociación, «con 8.500 docentes en las calles de Santander, cuando caían chuzos de punta» para reclamar la subida salarial.

Los sindicatos se reúnen este miércoles, precisamente, para definir cuáles van a ser las nuevas convocatorias y someterlas a sus afiliaciones y a los docentes. Sin embargo, aún quedan por delante dos paros en el mes de octubre: la última de las huelgas escalonadas en el inicio de curso de las Escuelas de Idiomas (el 7 y 8 de octubre) y toda una semana a la que están llamados los 9.000 docentes cántabria, la del 20 al 24 de octubre, coincidiendo con la presentación del proyecto de Presupuestos del Gobierno al Parlamento de Cantabria.

A raíz del inicio de las huelgas escalonadas, han criticado desde la Junta, llevan casi un mes «sin comunicación» con el Ejecutivo de Cantabria. «Ni para la negociación salarial, ni para el resto de asuntos que quedan por abordar en la Educación cántabra», como la bajada de ratios, la convocatoria de oposiciones, el teletrabajo o la reclamación para reducir la burocracia. Un silencio casi total, si no fuera porque el pasado jueves, 25 de octubre, los sindicatos remitieron por escrito una solicitud para reunirse con la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, sobre la que aún no han recibido respuesta.

Mientras tanto, ante la posibilidad de que el propio Gobierno incluya la partida que abordaría el primer tramo de la subida en el proyecto de Presupuestos para 2026, a preguntas de El Diario Montañés, la presidenta de la Junta de Personal, Rus Trueba, ha asegurado que «demostraría que solo es capaz de tomar decisiones unilaterales, sin llegar a acuerdos con las organizaciones sindicales que representan al profesorado cántabro, y no solucionaría el problema de cara a los años siguientes del acuerdo». Y es que, la cantidad en la que ambas partes han coincidido son 180,23 euros más al mes y, «con esta subida solo se alcanzarían los primeros 90 euros». Por su parte, Sánchez ha añadido que «sería un nuevo trampantojo del Ejecutivo», así como «un intento de buenismo» que demostaría «la falta de capacidad negociadora».