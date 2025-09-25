Los docentes piden una reunión urgente con Buruaga y amenazan con más huelgas

La Junta de Personal Docente no Universitario ha reclamado este jueves una reunión urgente con la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de ... Buruaga, para tratar la negociación retributiva del profesorado y han amenazado con más huelgas si no atiende su petición.

Los sindicatos docentes han anunciado en un comunicado que van a pedir formalmente ese encuentro para que Buruaga asuma la interlocución de la que, aseguran, su consejero de Educación, Sergio Silva, «rehúye», y han advertido de que, si no se reúne con ellos, «volverán a protestar en las calles y a convocar nuevas huelgas».

Esta petición de reunirse con la jefa del Ejecutivo regional viene tras las huelgas celebradas con motivo del arranque del curso escolar y después de pedir la dimisión de Silva al ritmo de ranchera en la apertura del curso universitario. Septiembre ha sido un mes -otro más- en el que los docentes volvieron a tomar las calles para exigir la adecuación salarial.

Huelgas en los centros educativos, manifestaciones por las calles del centro de Santander y concentraciones tanto en la Consejería de Educación como en otros puntos de la región, han sido algunos de los actos organizados por este sector.

El Gobierno no da «una salida» al conflicto

«Consideramos imprescindible abrir un espacio real de negociación que responda a las demandas de las históricas movilizaciones docentes de comienzo de curso y recupere la normalidad en los centros», subrayaron los sindicatos de la Junta de Personal Docente (ANPE, STEC, CCOO, UGT y TÚ).

Los sindicatos lamentaron que el Gobierno cántabro «continúe sin dar una salida al conflicto» abierto por la adecuación retributiva del profesorado, «por el empeño del consejero de imponer la 'Cláusula Silva'», e incidieron en que tras 18 meses de negociación y reivindicación, esa cláusula «impide cualquier resolución».

Sobre el argumento del Ejecutivo de que «no hay dinero», los sindicatos aseguran que los datos demuestran todo lo contrario. Lo dicen tras conocer que el Gobierno de Buruaga ha dejado sin ejecutar 135 millones de euros del presupuesto del ejercicio pasado. «Una cantidad que desmonta de raíz el argumento de falta de recursos», añadió la Junta de Personal Docente.

Por último, los sindicatos han criticado que «el consejero no se ha vuelto a reunir con la Junta de Personal Docente desde el pasado 25 de agosto, día en el que dio plantón en la mesa de negociación«, con lo señalaron, renunció »así a cualquier opción de evitar las huelgas que han marcado el inicio de curso«.