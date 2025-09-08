Los estudiantes cántabros vuelven hoy a las aulas en una jornada marcada por la huelga docente

Los estudiantes cántabros volverán hoy a las aulas en un regreso a clase marcado por la huelga convocada por los docentes ante la incapacidad del Gobierno cántabro y sindicatos ... para alcanzar un acuerdo sobre la retribución de los profesores. Un desencuentro que subió un peldaño más este domingo con la petición de la Junta de Personal Docente para el cese o la dimisión de Sergio Silva, por no considerarlo ya un interlocutor válido con el Gobierno que permita desbloquear la situación. Los representantes de los docentes destacan que las tres últimas reuniones con Educación fueron a instancias de la propia Junta de Personal y fente a ello, Silva les «dio plantón» el pasado viernes renunciado a negociar y «abocando el comienzo del curso a las sucesivas huelgas».

Al paro convocado para hoy y mañana en la educación pública, en Infantil y Primaria, se sumará el de los días 11 y 12 en los institutos y el 17 y 18 en los centros educativos de personas adultas, música y danza, artes plásticas y diseño. El 7 y 8 de octubre será en las escuelas de idiomas.

Pero antes, este mismo lunes por la tarde está convocada una manifestación que saldrá a las 18.00 horas del Río de la Pila, donde se ubica la sede de la Consejería de Educación.

Curso escolar 2025/26

Este nuevo periodo lectivo contará en la región con unos 87.700 alumnos, que son cerca de 3.000 menos que hace un año, y casi 8.500 docentes, prácticamente el mismo número, y a los que hay que sumar 2.300 más de los centros sostenidos con fondos públicos y que elevan el total a 11.000.

Una vez superados los paros, las aulas de los 365 centros educativos cántabros vuelven a la actividad con 175 días lectivos repartidos en cinco bimestres, manteniendo el calendario escolar de los últimos años, pero con la novedad de incluir los festivos de Semana Santa en el periodo no lectivo de abril. Este curso 2025-26 habrá 40 clases menos y la región contará dos nuevos centros educativos que se inaugurarán próximamente: uno de innovación tecnológica en Anero (Ribamontán al Monte) y otro de educación especial en Colindres, el tercero en la región. En todos ellos se estrenará la prohibición del uso de los teléfonos móviles entre sus paredes. Los centros estarán libres de pantallas toda la jornada escolar, recreos incluidos. Quedan fuera de la normativa los dispositivos del propio centro que se utilicen para actividades en clase. Las normas de organización y funcionamiento (NOF) de cada centro regularán cuándo las pantallas pueden estar presentes.

De cara a la protección de los trabajadores en la enseñanza de Cantabria, el curso escolar estrena dos nuevos protocolos: ante situaciones de violencia, acoso laboral, discriminatorio, razón de sexo, orientación e identidad sexual y acoso, y para la gestión de conflictos laborales en centros educativos.