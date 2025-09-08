El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los estudiantes cántabros vuelven hoy a las aulas en una jornada marcada por la huelga docente

Esta tarde está convocada una manifestación que saldrá a las 18.00 horas del Río de la Pila | La Junta de Personal pidió ayer la dimisión de Silva y el nombramiento de un interlocutor válido con el Gobierno

P.Ch

Santander

Lunes, 8 de septiembre 2025, 07:09

Los estudiantes cántabros volverán hoy a las aulas en un regreso a clase marcado por la huelga convocada por los docentes ante la incapacidad del Gobierno cántabro y sindicatos ... para alcanzar un acuerdo sobre la retribución de los profesores. Un desencuentro que subió un peldaño más este domingo con la petición de la Junta de Personal Docente para el cese o la dimisión de Sergio Silva, por no considerarlo ya un interlocutor válido con el Gobierno que permita desbloquear la situación. Los representantes de los docentes destacan que las tres últimas reuniones con Educación fueron a instancias de la propia Junta de Personal y fente a ello, Silva les «dio plantón» el pasado viernes renunciado a negociar y «abocando el comienzo del curso a las sucesivas huelgas».

