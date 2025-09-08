El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El consejero de Educación, Sergio Silva, abandona su vehículo frente al Consejo Escolar. Daniel Pedriza

Sergio Silva: «Dimitir no es la solución»

El consejero destaca que «la educación necesita recursos para desarrollarse» y que su cese «solo aportaría incertidumbre»

Kevin Barquín

Kevin Barquín

Santander

Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:50

En medio de una vuelta al cole atípica el consejero de Educación de Cantabria, Sergio Silva, responde a la petición de dimisión planteada por ... la Junta de Personal Docente: asegura que no comparte esa solicitud y que, en su opinión, no es «la solución a nada». Silva considera que un cese en este momento «solo aportaría incertidumbre» en un inicio de curso escolar que, según subraya, «necesita estabilidad».

