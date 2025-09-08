Sergio Silva: «Dimitir no es la solución»

En medio de una vuelta al cole atípica el consejero de Educación de Cantabria, Sergio Silva, responde a la petición de dimisión planteada por ... la Junta de Personal Docente: asegura que no comparte esa solicitud y que, en su opinión, no es «la solución a nada». Silva considera que un cese en este momento «solo aportaría incertidumbre» en un inicio de curso escolar que, según subraya, «necesita estabilidad».

El consejero recuerda el precedente de 2017, cuando el Gobierno socialista cesó a Ramón Ruiz en pleno arranque del curso, lo que a su juicio provocó «una inestabilidad muy perjudicial para la educación de Cantabria».

Silva reconoce que no es una situación fácil «más siendo docente», añade que este curso cumple 25 años de dedicación al servicio público educativo y mantiene «la misma ilusión y convicción que cuando empecé». En esa línea, asegura que no se rendirá: «Voy a seguir trabajando con más ahínco si cabe y no voy a abandonar».

Necesidad de recursos

El consejero de Educación insiste en que la educación requiere recursos suficientes y pone como ejemplo los planes de refuerzo en matemáticas y competencia lectora que arrancan este curso, los cuales, recuerda, «nacen lastrados precisamente por la falta de Presupuestos Generales del Estado». «La educación necesita recursos para poder desarrollarse, y no debemos caer en el error de identificar educación con salario», advierte.

Sergio Silva también quiere poner el foco en lo que considera verdaderamente relevante: el inicio del curso escolar 2025/26, con casi ocho millones de alumnos en España y cerca de 84.000 en Cantabria. «Eso es lo importante, no que se pida la dimisión de un cargo público», afirma, deseando un feliz curso a familias, docentes y personal de los centros educativos.