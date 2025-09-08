Ilusión en el inicio del curso: «Estaba deseando estrenar la mochila nueva»

«Estaba deseando estrenar la mochila nueva», «hemos venido porque nos ha pedido volver al cole», murmuraban las familias unos minutos antes de la apertura ... de puertas del colegio público Cervantes, en Torrelavega. La vuelta al cole en el curso 2025/26 ha sido peculiar. Ya lo advirtieron los sindicatos docentes, si no se alcanzaba un acuerdo antes, «el curso comenzaría, pero no así las clases». En el centro, tan solo están trabajando los servicios mínimos, tal y como informaron desde la dirección. Y los niños que han ido a clase este lunes por la mañana era porque «lo estaba deseando».

Cerca de 40 estudiantes esperaban a que los docentes en el centro les dieran la bienvenida en esta nueva etapa escolar. Entre las familias se escuchaban todo tipo de reacciones. Por ejemplo, Cristian Iglesias, padre de uno de los alumnos de Primaria, «normalmente no venimos en días de huelga, pero tenía muchas ganas de volver al colegio». Hay casos en los que el deseo por reencontrarse y retomar la rutina han sido lo que ha hecho a las familias tomar la decisión. Pero existen otras situaciones en las que no ha sido tan sencillo. «Tengo que ir a trabajar y sabiendo que hay servicios mínimos hemos decidido traer al niño», explicaba Mireia Paz. Precisamente, cuando los padres no tienen alternativa, la vuelta a las clases puede ser un alivio para la organización familiar.

O las necesidades educativas de cada niño. Otra de las madres del centro cuenta que tiene dos hijos, uno de seis y otro de nueve años. «El cambio de etapa en el pequeño es importante y, además, está dentro del Trastorno del Espectro Autista», comentaba, «llevamos tiempo diciéndole que hoy volvería al colegio y cambiarle los planes supone trastocar la idea que tenía», por lo que han decidido comenzar la mañana de este lunes el curso. Eso sí, «siguiendo las indicaciones del centro, siempre que hay huelga solemos no traerles. Esta es una situación excepcional y lo respetamos, por ejemplo, no traeremos el material hasta el miércoles».