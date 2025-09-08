El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El centro abrió sus puertas a las 09.00 horas con alrededor de 40 estudiantes listos para comenzar el curso. Alberto Aja

Ilusión en el inicio del curso: «Estaba deseando estrenar la mochila nueva»

El colegio Cervantes, en Torrelavega, abrió sus puertas a las 09.00 horas con servicios mínimos y menos asistencia de lo habitual para el primer día de clases

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Torrelavega

Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:32

«Estaba deseando estrenar la mochila nueva», «hemos venido porque nos ha pedido volver al cole», murmuraban las familias unos minutos antes de la apertura ... de puertas del colegio público Cervantes, en Torrelavega. La vuelta al cole en el curso 2025/26 ha sido peculiar. Ya lo advirtieron los sindicatos docentes, si no se alcanzaba un acuerdo antes, «el curso comenzaría, pero no así las clases». En el centro, tan solo están trabajando los servicios mínimos, tal y como informaron desde la dirección. Y los niños que han ido a clase este lunes por la mañana era porque «lo estaba deseando».

