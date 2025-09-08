El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El CEIP Cisneros abre sus puertas al paso de los alumnos que hoy afrontan un nuevo curso. Juanjo Santamaría

La atípica vuelta al cole de Mía, y de Iker, y de Elena, y de Martín...

El curso escolar 2025/26 arranca en Santander a la sombra de la huelga docente

Nacho González Ucelay

Santander

Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:06

La incapacidad manifiesta del Gobierno de Cantabria y los sindicatos para alcanzar un acuerdo sobre la retribución del personal docente ha traído como primera consecuencia ... un atípico arranque del curso escolar que si no ha gripado ha sido por la ilusión con la que los niños han acudido al colegio para comenzar una nueva etapa en su vida formativa, el cariño con el que los padres les han dejado en la puerta de su escuela y la responsabilidad de los maestros que, ignorando la llamada a la huelga, han acudido a su puesto de trabajo para no fallar ni a la ilusión de los niños ni al cariño de los padres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El plante anticipado
  2. 2

    El Ministerio calcula que el tren Castro-Bilbao cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  3. 3

    Santander se abre al mar
  4. 4

    Limpio y veloz segundo encierro en Ampuero
  5. 5 Noche tropical en Cantabria, con Tama a 29,1 grados
  6. 6

    La Junta de Personal Docente pide la dimisión de Silva o su cese por Buruaga
  7. 7

    Jeremy, qué bueno que te quedaste
  8. 8

    El Mupac, que cumple 30 meses de obras, estará listo en otoño de 2026
  9. 9

    Los bajos del Casino de El Sardinero están ya en funcionamiento al completo
  10. 10 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la Vuelta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La atípica vuelta al cole de Mía, y de Iker, y de Elena, y de Martín...

La atípica vuelta al cole de Mía, y de Iker, y de Elena, y de Martín...