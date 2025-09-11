El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los docentes rodean este jueves la Consejería de Educación, en una nueva jornada de huelga. Roberto Ruiz

Cerca de medio millar de docentes rodea la Consejería de Educación para reivindicar una «lucha digna»

El sector sale a las calles en diferentes puntos de la región, coincidiendo con el arranque este jueves de los cursos de la ESO, Bachillerato y FP

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:55

Tras las huelgas este lunes y martes de los docentes de Primaria e Infantil —con motivo del arranque escolar de estos grados—, este jueves ... fue el turno de las movilizaciones de los profesionales pertenecientes a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP). Es por ello que los sindicatos —STEC, ANPE, Comisiones Obreras y UGT— convocaron para esta jornada una concentración, en mitad de la lucha por la adecuación del salario en la educación, coincidiendo con el inicio de estas tres etapas educativas.

