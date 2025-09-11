Cerca de medio millar de docentes rodea la Consejería de Educación para reivindicar una «lucha digna»

Tras las huelgas este lunes y martes de los docentes de Primaria e Infantil —con motivo del arranque escolar de estos grados—, este jueves ... fue el turno de las movilizaciones de los profesionales pertenecientes a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP). Es por ello que los sindicatos —STEC, ANPE, Comisiones Obreras y UGT— convocaron para esta jornada una concentración, en mitad de la lucha por la adecuación del salario en la educación, coincidiendo con el inicio de estas tres etapas educativas.

Los docentes cumplieron con la llamada de los sindicatos y cerca de medio millar de profesionales —según la Policía Local de Santander— se citaron frente a la Consejería de Educación en el Río de la Pila. Sobre las 12.00 horas, una marea de camisetas verdes inundaron los aledaños de la sede dirigida por el consejero, Sergio Silva.

«Bienvenidos a una nueva jornada de lucha. Ya llevamos un año desde que los nueve de Peña Herbosa se encerraron en el Gobierno», señaló un docente que, micrófono en mano, alentó a las masas. Su mensaje estaba claro: «Hay que rodear la Consejería». El objetivo del mismo también: «Hacemos esto para que nos oigan y nos sientan». Tras ello, la marea se fue diluyendo por los diferentes 'afluentes' del Río de la Pila. Unos docentes se quedaron en la arteria principal, mientras que otros subieron por las calles de Tantín y San Celedonio.

«Hay que hacer una cadena humana», se oyó desde el altavoz, que se sumó a una petición: «le vamos a dar un abrazo fraterno», en relación a Silva. Un consejero que fue el foco de las críticas y cánticos que corearon los docentes. «Silva escucha, abre la hucha» y «consejero, ¿dónde está mi dinero? fueron algunos de los lemas que se pudieron escuchar esta mañana, que estuvieron acompañados por el ruido de los silbatos, varios carteles y pancartas y una tímida lluvia que por momentos se dejó notar.

Según los presentes, esta reivindicación no está protagonizada por «9, sino por 9.000«. Por ese motivo, desde el Río de la Pila se recordó a los docentes que también estaban reivindicando la causa en otras zonas. La protesta a favor de la adecuación salarial se siguió simultáneamente en diversos puntos de la región, como Castro Urdiales, Laredo y Cabezón de la Sal. A la tarde otra más, esta vez a las 18.00 horas en Torrelavega.

Silva, «superado por la situación»

En el Río de la Pila se encontraba este jueves, también con una camiseta verde reivindicando la lucha de la educación pública, Álvaro Fonseca. Este docente del IES Santa Clara aseguró a El Diario Montañés que estas huelgas son la «confirmación» de que las negociaciones con la Consejería «están absolutamente rotas por su cerrazón». Para Fonseca, Silva está en una posición «enrocada» y «no es capaz de afrontar esta negociación». «Le está superando la situación», afirma este profesional, que defiende las movilizaciones porque suponen «un toque de atención».

En la misma línea se mostró Laura Guate, del IES Cantabria, que aseguró que estas huelgas se realizan por «una cuestión de dignidad». «No estamos pidiendo una subida salarial, sino estar equiparados con el IPC real de la vida», apuntó. También denunció que el sector está «cautivo», porque el aumento de los sueldos está «condicionado a la aprobación de los presupuestos de Cantabria». «Queremos dejar de ser la pelota de ping-pong que se pasan los políticos», censuró.

Ese pensamiento de ser un «rehén» de los políticos es un sentimiento de la mayoría del sector. Así lo aseguró Hugo Pérez, docente del IES Alberto Pico, que señaló que las cuentas regionales «no tienen nada que ver con lo nuestro, que es una cuestión laboral». Para Pérez, es «inaceptable» que la subida salarial esté ligada a la aprobación de los Presupuestos. También añadió que la negociación con Silva está siendo «muy atípica» y que un consejero está «para resolver problemas». «Si solo los crea, entonces tendrá que dimitir», añadió.

Apoyo de los veteranos

Esta lucha no entiende de edades, ya que es por «el bien» del sector. Bajo ese criterio Asunción Hernández acudió este jueves al Río de la Pila. Ella es una docente del IES La Marina, en Bezana, que no va a verse beneficiada de una posible subida salarial, porque le quedan tres años para jubilarse y, en teoría, el aumento de los sueldos es «a cinco años».

Sin embargo, consideró que tiene que participar en esta concentración, porque, a su juicio, también está en juego el «respeto» de la comunidad educativa. «El consejero, que hasta hace cuatro días también era un profesor más, nos está faltando el respeto con sus declaraciones», opinó.

Guillermo Aguero, un docente jubilado desde hace un año, coincidió con Hernández y aseguró que la lucha del sector es «justa». «La secundo, aunque yo no vaya a salir beneficiado de ella, porque el colectivo lo único que reclama son mejoras laborales», apostilló.