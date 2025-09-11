El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Concentración de docentes del sistema cántabro frente a la Consejería de Educación en Santander. Roberto Ruiz

Educación cifra el seguimiento de la huelga en un 28,3% mientras la Junta de Personal lo eleva al 45,2%

Este jueves, en el que se han convocado diferentes concentraciones de docentes, han comenzado las clases en Educación Secundaria y en Formación Profesional

A. G.

Santander

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:02

La huelga educativa vive una nueva jornada marcada tanto por el inicio de las clases en los centros de Educación Secundaria y Formación Profesional como ... por las diferentes concentraciones convocadas por los profesores en diferentes puntos de la región. La Junta de Personal Docente ha ofrecido datos del seguimiento de la convocatoria en las enseñanzas medias de Cantabria, que asciende al 45,2% en el primer día de huelga. Según explican, los datos han sido recogidos en el 50% de los institutos y se espera que la participación se incremente esta tarde, momento en que sumará el comienzo del curso en Formación Profesional. Por su parte, el consejero de Educación, Sergio Silva, ha afirmado que el seguimiento registrado por parte de la Consejería a las 12.00 horas era del 29,3%.

