Educación cifra el seguimiento de la huelga en un 28,3% mientras la Junta de Personal lo eleva al 45,2%

La huelga educativa vive una nueva jornada marcada tanto por el inicio de las clases en los centros de Educación Secundaria y Formación Profesional como ... por las diferentes concentraciones convocadas por los profesores en diferentes puntos de la región. La Junta de Personal Docente ha ofrecido datos del seguimiento de la convocatoria en las enseñanzas medias de Cantabria, que asciende al 45,2% en el primer día de huelga. Según explican, los datos han sido recogidos en el 50% de los institutos y se espera que la participación se incremente esta tarde, momento en que sumará el comienzo del curso en Formación Profesional. Por su parte, el consejero de Educación, Sergio Silva, ha afirmado que el seguimiento registrado por parte de la Consejería a las 12.00 horas era del 29,3%.

Este jueves ha tenido lugar el comienzo del curso escolar para cerca de unos 45.000 alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP). La huelga en este nivel educativo se suma a las movilizaciones celebradas los pasados lunes y martes, cuando arrancó en Infantil y Primaria con un seguimiento de más del 56%, según los sindicatos docentes.

Además de la propia huelga, a las 12.00 horas se han llevado a cabo concentraciones tanto en Santander, en la Consejería de Educación, como Castro Urdiales, Laredo y Cabezón. Llegada la tarde, habrá una nueva cita a las 18.00 horas en Torrelavega.

Consejería de Educación

El consejero de Educación del Gobierno cántabro ha afirmado que la jornada educativa se está desarrollando con «normalidad dentro de la excepcionalidad». Sergio Silva ha señalado que «los centros educativos han abierto, las familias y los alumnos que han querido hacer uso del servicio público educativo lo están haciendo y los docentes que han querido ejercer su derecho de huelga lo están haciendo». El consejero ha valorado que las cifra de seguimiento que ha ofrecido supone que «algo más de 1000 docentes, de los casi 4000 que podían ejercer su derecho a huelga, lo están haciendo».

Silva también ha analizado la situación actual del conflicto, sobre el que ha detallado que «mañana, una vez finalizada la semana lectiva, podremos hacer una valoración global de los datos de seguimiento de toda la semana. En cualquier caso, como consejero de Educación, insistir en lo más importante: seguimos trabajando para encontrar una salida a esta situación». En ese sentido, ha destacado que «tenemos una opción muy real vinculada al proyecto de presupuestos y al compromiso del Gobierno de Cantabria de incluir lo que ya está acordado en ese anteproyecto de presupuestos y de alguna manera tenemos expectativas de encontrar una salida a esta situación por esa vía».

Junta de Personal Docente

Este periódico también se ha puesto en contacto con la Junta de Educación Docente a través de su presidenta, Rus Trueba, quien ha señalado que el seguimiento de la huelga en los centros educativos de Cantabria a las 12.00 horas ascendía al 45,2%, lo que a su juicio «demuestra el respaldo que está teniendo la convocatoria». «A esto tenemos que añadir el 56% de seguimiento registrado durante las dos jornadas de huelga del cuerpo de maestros en los días 8 y 9 de septiembre y una manifestación multitudinaria e histórica por las calles de Santander que congregó a más de 9000 personas», ha añadido.

Trueba ha destacado que todo ello «quiere decir que los docentes han hemos dicho 'basta ya' y que estamos trasladando el malestar por un conflicto que ya dura demasiado y que está en manos de la Administración resolverlo cuanto antes». La presidenta de la Junta también ha criticado que «hoy deberían haberse incorporado a los centros educativos 454 personas, pero desde la Consejería pasaron unilateralmente y deliberadamente su nombramiento hasta el día 16, así que son personas que también podían haber ejercido su derecho a la huelga».

Respecto a las negociaciones con la Consejería, Trueba ha afirmado que por parte de la Junta «acercamiento y diálogo todo el posible, estamos dispuestos a que nos llamen en a cualquier hora y en cualquier momento porque el acuerdo está cerrado, solo es necesaria la voluntad política y que el los responsables del Gobierno de Cantabria entiendan que a la Educación Pública y a sus docentes como una prioridad, lo mismo que han hecho con otros colectivos como Sanidad o Justicia», ha concluido.

Evolución del conflicto

La Junta de Personal ha señalado que de no alcanzarse un acuerdo con la Consejería de Educación las jornadas de huelga continuarán este viernes en Secundaria; los días 17 y 18 en CEPAs, conservatorios de música y enseñanzas artísticas; y el 7 y 8 de octubre en las Escuelas Oficiales de Idiomas. Además, la convocatoria contempla un paro general en todo el sistema educativo entre los días 20 y 24 de octubre.