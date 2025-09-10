El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los docentes del IES Nueve Valles durante uno de los encierros del pasado diciembre al inicio del conflicto docente. Luis Palomeque

Los colegios retoman la normalidad y los institutos se preparan para la huelga

Los paros en la Educación Secundaria, Bachillerato y FP serán el jueves y viernes, pero las movilizaciones comienzan horas antes, con encierros a partir de esta tarde en tres centros de Cantabria

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:55

Los colegios de Cantabria han retomado la normalidad este miércoles por la mañana tras las dos jornadas de huelga y la manifestación por la subida salarial de los docentes ... al inicio de curso. Es el primer día del curso en el que los centros de Educación Infantil y Primaria funcionan a pleno rendimiento, con las aulas llenas y toda la plantilla del Cuerpo de Maestros presente. La de los colegios ha sido primera convocatoria de los trece días de paros escalonados al inicio de curso en cada etapa escolar. Y ahora el turno es para los institutos. Se unirán a la huelga el jueves 11 y el viernes 12, pero las movilizaciones comenzarán esta misma tarde para varios centros educativos.

