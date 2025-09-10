Los colegios retoman la normalidad y los institutos se preparan para la huelga

Los colegios de Cantabria han retomado la normalidad este miércoles por la mañana tras las dos jornadas de huelga y la manifestación por la subida salarial de los docentes ... al inicio de curso. Es el primer día del curso en el que los centros de Educación Infantil y Primaria funcionan a pleno rendimiento, con las aulas llenas y toda la plantilla del Cuerpo de Maestros presente. La de los colegios ha sido primera convocatoria de los trece días de paros escalonados al inicio de curso en cada etapa escolar. Y ahora el turno es para los institutos. Se unirán a la huelga el jueves 11 y el viernes 12, pero las movilizaciones comenzarán esta misma tarde para varios centros educativos.

Con las convocatorias de huelga han vuelto los encierros. Los docentes del IES Valle del Saja serán los primeros en encerrarse, a las 18.30 horas, en el centro escolar. Y a su llamamiento, se han unido los docentes del IES Nueve Valles, en Puente San Miguel, a las 19.00 horas y el IES Vega de Toranzo, en Alceda, a las 20.00 horas. Las asambleas docentes de estos centros han tomado la iniciativa y darán el pistoletazo de salida a las movilizaciones programadas para el día siguiente desde los propios centros.

Además de las dos jornadas de huelga, los sindicatos han convocado para la primera jornada, la del 11 de septiembre, concentraciones comarcales a las 12.00 horas. Los profesores se movilizarán en la Plaza del Ayuntamiento de Castro Urdiales, en el antiguo Ayuntamiento de Laredo, frente a la Consejería de Educación en el Río de la Pila, en Santander, y en la Plaza de la Paz de Cabezón de la Sal. Pero no es todo. Por la tarde, se volverán a reunir los docentes de toda Cantabria en la Plaza Mayor de Torrelavega a las 18.00 horas.

Servicios mínimos

La Consejería de Educación publicó en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el decreto de servicios mínimos para el resto de jornadas de paro convocadas en Cantabria; en Institutos y Escuelas Deportivas el jueves y viernes, en Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música y Danza, Enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño y Educación Permanente de personas adultas el 17 y 18 de septiembre; y en Escuelas de Idiomas el 7 y 8 de octurbe. En esta ocasión, la normativa tiene en cuenta la publicación del auto que eliminó a los tutores como personal esencial y solo establece como servicios mínimos al equipo directivo y hasta siete docentes en función del tamaño del centro. También a los tutores de las aulas de Educación Especial.