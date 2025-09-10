El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El consejero de Educación, Sergio Silva. Daniel Pedriza

La «apuesta segura» de Buruaga, en el foco de las críticas

Perfil ·

El consejero de Educación, Sergio Silva, un «conservador progresista», se fraguó una excelente fama por su gestión en el CIFP La Granja de Heras

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 02:00

Si había una «apuesta segura» entre los nombres que María José Sáenz de Buruaga anunció al formar su Gobierno, esa era la de Sergio Silva ... (Villaverde de Pontones, 1976). Un hombre del Partido Popular, docente con buena fama, amable y trabajador, a juicio de compañeros de destino laboral, e, incluso, «conservador con tintes progresistas» para los que compartían la docencia pero no la afiliación política. El que fuera director del CIFP La Granja, en Heras, se fraguó una gran reputación entre los profesores por los avances que impulsó en el centro, pero dos años de legislatura más tarde, parte de sus propios colegas dicen que no le reconocen y lo demuestran con encierros, huelgas, manifestaciones y quejas. Y Silva tampoco comprende esa respuesta sindical que generan sus decisiones. Es más, se ha mostrado decepcionado muchas veces con los «insultos» y las declaraciones públicas de los representantes docentes. Es decir, de sus compañeros de profesión desde hace ya 25 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mar Flores: «Lo que me ha dado pena es que mi madre se avergonzara de mí»
  2. 2

    Nuevo golpe a la pesca furtiva: Se incautan otros 400 metros de redes ilegales en el Parque Natural de las Marismas de Santoña
  3. 3

    «Le pusimos el desfibrilador y a la segunda descarga volvió en sí. Le habíamos salvado»
  4. 4

    Adjudicados los dos últimos locales del Mercado del Este
  5. 5

    Las ofertas técnicas de PreZero y FCC-Copsesa para el contrato de Basuras son las mejor valoradas
  6. 6

    El segundo día de huelga en colegios mantiene el apoyo docente
  7. 7

    «Ni iguales, ni dependientes», ni pegadas a la tele: Unate traza el perfil de las 145.400 personas mayores de Cantabria
  8. 8

    Tráfico volverá a instalar el radar de Barreda que se retiró con las obras
  9. 9 Santander también acogerá el miércoles una protesta para reclamar la reducción de jornada
  10. 10

    El Gobierno central autoriza la firma del convenio para cubrir las vías en Maliaño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La «apuesta segura» de Buruaga, en el foco de las críticas

La «apuesta segura» de Buruaga, en el foco de las críticas