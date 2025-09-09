El segundo día de huelga en colegios mantiene el apoyo docente

La segunda jornada de huelga docente en los colegios de Cantabria no ha perdido fuelle con respecto al día anterior. Los datos de seguimiento del ... paro entre el Cuerpo de Maestros se sitúan en un 40% según los resultados provisionales -recogidos en los centros educativos a las 10.30 horas- de la Consejería de Educación y en un 56% en el escrutinio de la Junta de Personal Docente (STEC, ANPE, CC OO, TÚ y UGT).

Cifras similares a las de la primera jornada y sobre las que los sindicatos han asegurado que «la movilización continúa creciendo». Creen que, tanto el seguimiento de la huelga, como la participación en la manifestación del lunes, 8 de septiembre, «confirma el amplio respaldo del profesorado a las reivindicaciones planteadas». Precisamente, sobre las reclamaciones de los representantes de los docentes, pusieron en valor el «compromiso» que suponen estos datos con el sistema educativo.

Igualmente y a pesar de no haber finalizado el primero de los paros convocados de forma escalonada, la Junta ha hecho un llamamiento a la participación en las dos siguientes jornadas convocadas para los institutos y centros deportivos, el jueves 11 y el viernes 12 de septiembre: «Un paso fundamental para seguir presionando a la Administración y exigir el respeto que el profesorado merece».