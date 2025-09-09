El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los docentes salieron a las calles de Santander el lunes, 8 de septiembre. Alberto Aja

El segundo día de huelga en colegios mantiene el apoyo docente

La Consejería, en datos provisionales, arroja un 40% de seguimiento, mientras que los sindicatos registran un 56%

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:16

La segunda jornada de huelga docente en los colegios de Cantabria no ha perdido fuelle con respecto al día anterior. Los datos de seguimiento del ... paro entre el Cuerpo de Maestros se sitúan en un 40% según los resultados provisionales -recogidos en los centros educativos a las 10.30 horas- de la Consejería de Educación y en un 56% en el escrutinio de la Junta de Personal Docente (STEC, ANPE, CC OO, TÚ y UGT).

