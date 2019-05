El Comité de Empresa del Gobierno se reunirá con el presidente el próximo lunes Revilla se reunirá con el comité el próximo lunes / Celedonio Tras un encierro en la sede del ejecutivo han logrado ser recibidos, pero anuncian una huelga si no se «desatasca» la situación de los acuerdos que tienen sobre la mesa PILAR GONZÁLEZ RUIZ Santander Jueves, 2 mayo 2019, 16:46

Cansados de no tener respuesta, los miembros del Comité de Empresa del Gobierno de Cantabria se encerraban esta mañana en la sede del ejecutivo en Peña Herbosa. Un encierro que ha sido breve, pero efectivo.

Solicitaban ser recibidos por el presidente regional, Miguel Ángel Revilla y la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos. Así se lo han trasladado a los respectivos jefes de gabinete que les han emplazado a un encuentro el próximo lunes.

En esa reunión, pondrán sobre la mesa los acuerdos pendientes desde hace dos años. «No vamos a dar tregua», anuncian.

«A partir de hoy no asistiremos a ninguna reunión más de personal laboral que nos convoque la Administración, porque entendemos que no tiene sentido si después no van a cumplir nada«, ha explicado Carmelo Renedo.

Si tras la reunión del lunes no se «desastasca» la situación, ya adelantan que convocarán una huelga. Lo ha decidido el comité por unanimidad. Será el 23 de mayo y va dirigida a todo el personal.

La explicación que reciben desde el ejecutivo es que no hay respaldo económico ni jurídico para sacar adelante los acuerdos planteados, algo que no consideran lógico desde el comité. «Un gobierno no puede firmar un preacuerdo sin tener unos informes previos. Eso pasará en una empresa de andar por casa, pero no en un gobierno serio. Lo de la consejería de Presidencia es surrealista», ha señalado Renedo.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, los trabajadores consideran que el Gobierno debería cumplir sus compromisos «antes de marcharse». «Lo que no puede ser es que un mes antes de las elecciones digan ahí os quedáis. Es una irresponsabilidad«.

Entre esos acuerdos y preacuerdos figuran Planes Hidráulicos, trabajadores del ICASS, bomberos forestales, vialidad invernal, albergues y subalternos de Educación, jubilaciones parciales o distribución de los fondos adicionales contemplados en los Presupuestos Generales del Estado, negociaciones que comenzaron hace más de un año.

Primer anuncio de huelga

El pasado 16 de abril, el comité ya solicitó un encuentro. Entonces, y por unanimidad, los trabajadores decidieron dar carta blanca a sus representantes sindicales para establecer un calendario de movilizaciones que podría desembocar en huelga de continuar sin respuesta.

El presidente del Comité de Empresa, Carmelo Renedo, mostró entonces su indignación porque desde la Administración regional «se están vendiendo cantos de sirena, diciendo que se está avanzando en la negociación y es totalmente falso. Si no cambia la situación nos veremos abocados a convocar una huelga a primeros de mayo».

El Comité de Empresa iba a solicitar de nuevo una reunión urgente con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, para exigirle que se cumplan los acuerdos que ya tienen firmados y donde no hay nada más que negociar y para cerrar los preacuerdos con los que se comprometió personalmente y que afecta a la vialidad invernal y al complemento singular de puesto del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS).

Renedo ha criticado que el Gobierno les haya impuesto servicios mínimos ante la celebración de la asamblea que ha precedido a la concentración en la sede de Peña Herbosa y ha señalado que muchos de los y las trabajadoras han tenido que ir a sus puestos de trabajo porque ni siquiera han recibido la notificación. «Nuestras reivindicaciones no son problemas de grandes dimensiones sino que es más una falta de voluntad política, de que no quieren cerrar las negociaciones», ha apuntado.

A comienzos de año hubo otro encuentro con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; la vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, y el consejero de Presidencia, Rafael de la Sierra, en un nuevo intento por desbloquear y dar solución a los diferentes problemas. Una reunión en la que Revilla se comprometió a dar solución a todas las reivindicaciones sin que se haya sabido nada más a día de hoy.