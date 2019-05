El Comité de Empresa del Gobierno convoca huelga el 23 de mayo para el personal laboral A. Aja La consejera de Presidencia insiste en la «voluntad» del Gobierno a llegar a acuerdos pero recuerda que hay «líneas rojas» PILAR G. RUIZ | AGENCIAS Lunes, 6 mayo 2019, 15:46

Tras un breve encierro la pasada semana, el comité de empresa del Gobierno de Cantabria logró respuesta por parte del Ejecutivo, que les emplazó a reunirse este lunes. Sin embargo, tal y como anunciaron, no ha habido acuerdopor lo que han convocado a todo el personal laboral de la administración local a la huelga el próximo 23 de mayo después de que, indican, les hayan dicho «que no a todo».

No será hasta pasada esa fecha, y también la cita electoral del 26M, cuando los sindicatos vuelvan a plantear una reunión con el Ejecutivo. «Vamos a esperar a que pase el día 26, que hable el pueblo, y después veremos a ver con el siguiente Gobierno. Desde el minuto cero se acabaron aquí las credibilidades», han afirmado.

El presidente regional, Miguel Ángel Revilla, la vicepresidentea, Eva Díaz Tezanos, y la consejera de Presidencia y Justicia, Paula Fernández, han mantenido un encuentro de una hora con los representantes de los sindicatos que forman el comité (UGT, CCOO, CSIF, SIEP y TU)

«Todo ha sido una mentira, una farsa», ha dicho Javier González, de Comisiones Obreras, quien ha criticado que el Ejecutivo «ha engañado a los representantes de los trabajadores», al no cumplir los compromisos ya adquiridos.

González ha explicado que el pasado 23 de enero, Revilla se reunió con el comité y se comprometió a que, «en quince días», el Gobierno estudiaría las mejoras laborales y económicas planteadas y se le daría al comité una contestación.

Más tarde, en abril, el comité solicitó de nuevo un encuentro. Entonces, y por unanimidad, los trabajadores decidieron dar carta blanca a sus representantes sindicales para establecer un calendario de movilizaciones que podría desembocar en huelga de continuar sin respuesta, lo que finalmente ocurrirá, ya que la respuesta no ha sido la esperada.

El resto de representantes de los sindicatos que integran el comité también han criticado esta respuesta del Gobierno.

Así, Inmaculada Peña, de SIEP, ha opinado que es una «irresponsabilidad» del Gobierno el «no cumplir los acuerdos firmados» y anunciados «a bombo y platillo» en la prensa.

«No vamos a ver nada, ni un duro de lo prometido», se ha quejado, por su parte, la representante de UGT, Rebeca Marqué, que ve «increíble» tener que ir ahora a una huelga ahora porque -dice- el Gobierno regional, al que ha calificado de ineficaz, «no ha sido capaz de cumplir absolutamente nada» y, durante cuatro años, «no ha trabajado para nada para los trabajadores públicos».

«Nos veremos el día 23 en la huelga que vamos a convocar y esperamos que con el nuevo Gobierno podamos llegar, no ya a empezar a hablar porque ya está todo más que hablado, sino empezar a cumplir las cosas que este Gobierno ya había firmado y ahora no cumple», ha aseverado.

Inés Laso, de CSIF, ha asegurado que en su sindicato se siente «totalmente defraudado» con el Gobierno. Además, ha criticado que en la reunión de este lunes, según ha relatado, desde el Gobierno se les haya pedido un «voto de confianza» para poder llegar a algún preacuerdo e incluirlo en los próximos Presupuestos regionales.

Preacuerdos que incluyen mejoras no solo económicas, sino también laborales, a los que ya se había llegado en etapas previas, pero que no se han cumplido al aducir el Ejecutivo que no hay respaldo económico ni jurídico para sacar adelante los acuerdos planteados, algo que no consideran lógico desde el comité.

Laso ha afirmado que hay «muchos trabajadores» de la Administración regional con un sueldo «bastante bajo» y que tenían unas «expectativas» de una subida «necesaria».

Por su parte, la representante de TU, Isabel Rodríguez, ha afirmado que «no ha sido ninguna sorpresa la respuesta» del presidente. «Llevamos intuyendo que para los empleados públicos no iba a haber ninguna mejora», ha aseverado.

Después de la reunión, ningún representante del Gobierno de Cantabria ha realizado declaraciones. Antes del encuentro, cuestionada por los medios, la consejera de Presidencia y Justicia sí confiaba en que la huelga del día 23 pudiera desconvocarse.

La consejera ha subrayado que, en esta legislatura, el Gobierno ha trabajado «intensamente» con los sindicatos, han recuperado las relaciones y derechos «perdidos» en anteriores legislaturas.

«Nuestra voluntad es seguir trabajando y seguir llegando a acuerdos», ha dicho la consejera, que, sin embargo, ha señalado que «la línea roja» de lo que se puede hacer la marca la masa salarial y el principio de estabilidad presupuestaria.