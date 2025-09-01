El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varios bloques de viviendas de Santander, cercanos a la S-20, una de las zonas residenciales que se puede ver afectada por la medida. Juanjo Santamaría

Las comunidades de propietarios frenan los nuevos pisos turísticos

En Cantabria se han registrado «escasas» solicitudes formales para establecer el uso de vivienda vacacional

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Lunes, 1 de septiembre 2025, 02:00

Desde el 3 de abril de 2025, cualquier persona que quiera destinar su piso a un uso turístico debe consultar con el resto de la ... comunidad de propietarios. La medida se recoge en la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal y establece que la última palabra la tiene el conjunto de la comunidad. ¿El objetivo? «Empoderar a los vecinos» y preservar la función social de la vivienda, tal y como explicó la ministra Isabel Rodríguez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Urbanismo autoriza apartamentos turísticos en suelo rústico como si fueran casas unifamiliares
  2. 2 «A los turistas les recomendaría Cantabria en general, porque esta tierra no es solo Santander»
  3. 3

    Polémica por las fiestas de quita y pon
  4. 4

    Suances, el embalse de Alsa y Santander
  5. 5

    Último día. Cantabria de fiesta para despedir el verano
  6. 6

    Avanza la llegada de la alta velocidad a la capital campurriana
  7. 7

    Probamos el simulador de Peña Cabarga: «Es tan real que da hasta vértigo»
  8. 8

    El nuevo radar de Saltacaballo, a punto de empezar a multar
  9. 9

    Los municipios admiten mayor presión turística pero no masificación generalizada
  10. 10

    «Torrelavega sube en población y empleo, y la actividad económica está remontando»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Las comunidades de propietarios frenan los nuevos pisos turísticos

Las comunidades de propietarios frenan los nuevos pisos turísticos