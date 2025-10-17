El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos gaviotas, en la costa cántabra. EFE

Confirmados dos nuevos casos de gripe aviar en Cantabria en gaviotas recogidas en Laredo y Santoña

En total son tres los casos declarados en fauna silvestre y el segundode ellos con alta patogenicidad

F. F.-C.

Viernes, 17 de octubre 2025, 17:25

Comenta

La Consejería de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria ha confirmado dos nuevos casos de gripe aviar en la región, tras la recogida de sendas ... gaviotas, una de ellas declaradas con alta patogenicidad que fue encontrada el 5 de octubre en Laredo, mientras que la segunda fue recogida el 7 de octubre en Santoña, por lo que se elevan a tres los casos declarados en fauna silvestre, dos de ellos de alta patogenicidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Buscan a un hombre de 52 años en una urbanización abandonada de Renedo de Piélagos
  2. 2 Hoznayo celebrará la feria de San Lucas «con casi normalidad» este domingo pese a la dermatosis nodular
  3. 3

    Las pensiones subirán unos 35 euros al mes y elevarán el gasto en 10.000 millones en 2026
  4. 4 La Policía detiene en la cárcel a un delincuente que robaba en Valdecilla y en la Facultad de Medicina
  5. 5

    La undécima reunión fracasa y los docentes irán a la huelga
  6. 6 Doce investigados, casi todos menores, por participar en carreras ilegales con ciclomotores trucados en la zona de Torrelavega
  7. 7 La plantilla de Nestlé cree que el recorte de 16.000 empleos no impactará en Cantabria
  8. 8 Arranca la rehabilitación del parque de Las Llamas con el cambio de las estructuras metálicas y de madera
  9. 9

    Sheila García Balbontín: «La vida me ha enseñado a no hacer planes a largo plazo. Vivo el aquí y el ahora»
  10. 10 Las langostas del Astuy hacen que el otoño sepa a verano en Isla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Confirmados dos nuevos casos de gripe aviar en Cantabria en gaviotas recogidas en Laredo y Santoña

Confirmados dos nuevos casos de gripe aviar en Cantabria en gaviotas recogidas en Laredo y Santoña