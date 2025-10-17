Confirmados dos nuevos casos de gripe aviar en Cantabria en gaviotas recogidas en Laredo y Santoña

La Consejería de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria ha confirmado dos nuevos casos de gripe aviar en la región, tras la recogida de sendas ... gaviotas, una de ellas declaradas con alta patogenicidad que fue encontrada el 5 de octubre en Laredo, mientras que la segunda fue recogida el 7 de octubre en Santoña, por lo que se elevan a tres los casos declarados en fauna silvestre, dos de ellos de alta patogenicidad.

Las aves fueron recogidas por los Agentes de Medio Natural y analizadas conforme al protocolo de vigilancia establecido por el Ministerio de Agricultura y los casos positivos han sido confirmados por el laboratorio de referencia para esta enfermedad, ubicado en Algete, Madrid.

Se trata de dos nuevos casos de gripe aviar en Cantabria desde que el Ministerio informara oficialmente de la presencia de la enfermedad en nuestro país, con lo que se elevan a tres los existentes en la Comunidad Autónoma con la gaviota encontrada en Castro Urdiales.

La consejera del ramo, María Jesús Susinos, ha agradecido a los propietarios de granjas avícolas «el gran esfuerzo que están llevan a cabo para que el virus no se propague» pues su labor es «fundamental», ya que son los que tienen que adoptar las medidas de protección adecuadas previniendo la diseminación de la enfermedad. «Gracias a su labor, de momento, no se ha detectado ningún caso en explotaciones avícolas domésticas de Cantabria», ha recordado.

Por ello ha insistido en que, aunque «nuestro sistema de vigilancia pasiva está funcionando adecuadamente, lo que nos ha permitido detectar de manera prematura la presencia del virus en nuestra región, constituyendo la primera barrera necesaria para garantizar la no diseminación de la enfermedad, debemos continuar vigilantes ya que las enfermedades emergentes tienen un comportamiento caprichoso e impredecible».