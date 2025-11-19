El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un puente atirantado sobre la ría de San Martín unirá, a través de la futura carretera, las localidades de Requejada (Polanco) y Suances. Javier Rosendo

Las constructoras cántabras ven «difícil» optar a la millonaria obra del puente de Requejada

Las empresas creen que «hace falta mucho músculo financiero» para afrontar los casi 200 millones y no quedarse fuera del nuevo modelo que plantea el Gobierno

Rafa Torre Poo

Rafa Torre Poo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Las empresas cántabras quieren conocer antes los pliegos de licitación de la futura carretera entre Requejada y Suances para saber si podrán optar a ... su futura construcción. Aunque lo ven «difícil», pues consideran que para afrontar con garantías una inversión de casi 200 millones de euros «hace falta mucho músculo financiero», ya que una amortización «a tan largo plazo» dificultaría su viabilidad, lo que pondría en bandeja la entrada en el negocio a compañías de alcance nacional con mucho más poderío económico. «Depende de cómo redacten las condiciones y las amortizaciones, pues abrirán el mercado a las empresas de aquí o quedará restringido solo a las de fuera», concluyen desde la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria (ACP).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El camión volcado ayer en Ontón seguirá bloqueando dos carriles en la A-8 hasta esta noche
  2. 2

    Educación cambia las normas de las oposiciones y abre otro frente con los sindicatos docentes en Cantabria
  3. 3

    El aire ártico activa el aviso naranja por nevadas en Cantabria
  4. 4

    El juez condena al Puerto de Santander y a una empleada a pagar 42.500 euros por un falso acoso
  5. 5

    Dos detenidos por realizar tratamientos con bótox y ácido hialurónico sin titulación en un piso turístico del centro de Santander
  6. 6

    Las vacas vuelven al Ferial
  7. 7

    La directiva no acudirá al palco de El Plantío por el precio de las entradas
  8. 8

    La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  9. 9 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  10. 10

    Sanidad lanza un plan para «humanizar» en Cantabria los hospitales públicos y privados y los servicios sociales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Las constructoras cántabras ven «difícil» optar a la millonaria obra del puente de Requejada

Las constructoras cántabras ven «difícil» optar a la millonaria obra del puente de Requejada