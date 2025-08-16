El cupón de verano de la ONCE deja un millón de euros en Santoña y otro millón en Cabezón de la Sal

El sorteo del Cupón Extra de Verano de la ONCE de este viernes ha dejado dos millones de euros en Cantabria: dos cupones, vendidos respectivamente en Santoña y Cabezón de la Sal, se han llevado un millón de euros cada uno.

Ángel Fernando Cagigas es el vendedor de la ONCE que dio salida al cupón premiado en Santoña, mientras que Manuel Pita es quien ha llevado la suerte hasta Cabezón.

El sorteo, que ha repartido 24 millones, ha dejado su mayor premio en el Centro Comercial Nevada de Armilla (Granada), donde se vendió la serie agraciada con los 15 millones de euros a los que aspiraban todos los apostantes.