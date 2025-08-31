El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los deberes del nuevo curso judicial

La trama del funcionario de Obras Públicas, el 'caso Santillana' y el crimen de Javier Borrás son algunos de los casos pendientes de juicio o de su esclarecimiento

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Domingo, 31 de agosto 2025, 07:47

Con la llegada del mes de septiembre los juzgados de Cantabria –y los del resto de España– retoman su actividad habitual tras el mes inhábil ... de agosto en el que apenas se abordan asuntos urgentes. Cuando los distintos jueces se sienten de nuevo en sus despachos tendrán encima de la mesa una serie de asuntos pendientes de resolver.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El cierre de Zara Home de Valle Real dará paso a una firma de regalos y un herbolario
  2. 2

    Un oso se cruza con un coche en Cabezón de Liébana y responde con un zarpazo
  3. 3 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  4. 4

    Quince rutas y más de la mitad del tráfico del Seve, en riesgo por los recortes de Ryanair
  5. 5

    En Molledo y por el desfiladero hasta Potes
  6. 6

    El tratamiento del picudo «no garantiza que las palmeras de Renedo sobrevivan»
  7. 7 «Estoy muy feliz por Villalibre, porque vuelva a disfrutar, porque se sienta importante»
  8. 8

    Los vecinos contrarios al parking en Mataleñas presentan a Igual una alternativa sin autocaravanas
  9. 9

    Estudiantes en busca de piso: residencias casi llenas y habitaciones sueltas desde 300 euros
  10. 10

    Si sonríe Vicente, sonríe la gente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los deberes del nuevo curso judicial

Los deberes del nuevo curso judicial