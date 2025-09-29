Eduardo Ordax analizará las claves de la automatización de tarea en el congreso impulsado por El Diario Montañés.

Álvaro G. Polavieja Santander Lunes, 29 de septiembre 2025, 07:33 Comenta Compartir

Uno de los mayores beneficios de la inteligencia artificial en el ámbito económico y empresarial es la capacidad de esta tecnología para automatizar tareas y procesos, ya que permite disminuir el tiempo invertido, liberar talento humano para enfocarlo en cuestiones más estratégicas o creativas y mejorar sensiblemente la productividad. Para ello, los conocidos como 'agentes IA' son un elemento clave. De ellos hablará largo y tendido Eduardo Ordax, especialista en inteligencia artificial generativa de Amazon Web Service (AWS) para Europa África y Oriente Medio. Lo hará en la primera jornada de la dos que componen el programa de Santander Inteligencia Artificial (SIA), el congreso sobre esta tecnología organizado los días 7 y 8 de octubre por El Diario Montañés y el Ayuntamiento de Santander en el Palacio de Exposiciones.

–¿Cuáles son los principales beneficios que está aportando la inteligencia artificial a la empresas que la adoptan?

–La IA ya está aportando beneficios claros y medibles. En ese sentido hay estudios que ilustran cómo el 79 % de las empresas que han adoptado la IA es España han observado mejoras significativas o transformadoras de la productividad. En concreto, el 48 % de las empresas que lo han hecho dicen que la IA ha mejorado la experiencia del cliente y el 47 % que ha aumentado la automatización. Además, el 96 % de las empresas españolas afirman haber aumentado sus ingresos un 34 %, lo que demuestra el verdadero poder que tiene la IA en la competitividad de las empresas.

–¿En qué áreas genera la IA un impacto más relevante?

–Una de las más importantes es la de la automatización de tareas repetitivas, lo que está liberando tiempo valioso para que los profesionales se enfoquen en trabajo más estratégico y creativo. En el día a día de las empresas, vemos mejoras de productividad muy significativas en todos los campos, desde el desarrollo de software al comercio o la medicina. Por ejemplo, compañías como Pfizer o AstraZeneca están acelerando la investigación de nuevos fármacos gracias a la capacidad de analizar millones de combinaciones en días en lugar de meses. La IA también está optimizando procesos industriales está aumentando la eficiencia y reduciendo sensiblemente el impacto ambiental.

–¿Cuáles son las principales barreras de entrada para las empresas en el proceso de adopción de esta tecnología ?

–Aún hay ámbitos donde queda camino por recorrer, especialmente en sectores muy regulados. La adopción de la inteligencia artificial es más compleja en empresas con baja madurez digital o sin estrategia de datos, o también hay compañías que la están adoptando de forma muy superficial y no es los procesos esenciales de sus negocios.

–¿Cómo puede una empresa tradicional incorporar IA sin perder competitividad ni incurrir en riesgos o gastos elevados?

–El primer paso es entender bien la tecnología y empezar por casos de uso concretos que generen valor medible, y construir sobre una base sólida de datos. La principal barrera no es la tecnología, sino la falta cultura empresarial, el estado de estrategia de datos que alimente a la IA, la existencia de procesos claros y contar con personal cualificado para llevar a cabo la transformación.

Barreras de acceso «La adopción es más compleja en empresas con baja madurez digital o sin estrategia de datos»

–Hablando de empleo, ¿cree que la IA creará más puestos de trabajo de los que destruirá?

–La IA ya está creando nuevas oportunidades laborales. Por ejemplo, ya hay nuevos roles muy demandados como los diseñadores de prompts, ingenieros de soluciones de IA, supervisores de modelos o especialistas en datos. Más que sustituir, transformará profesiones: un abogado podrá usar Amazon Q Business para buscar jurisprudencia en segundos; un médico, un agente entrenado en Amazon Bedrock para analizar historiales; un desarrollador, Kiro para multiplicar su capacidad de desarrollo.

–¿Cómo valora la adopción y penetración de esta tecnología en España frente a otros países?

–España está muy bien posicionada en el entorno europeo en cuanto al uso de inteligencia artificial. Un estudio impulsado por Amazon Web Service muestra que España se encuentra en un momento crucial en su viaje hacia la transformación digital y que la adopción de la IA se acelera a un ritmo sin precedentes. Según este reporte, cerca de 450.000 empresas españolas han incorporado esta tecnología sólo en el último año, es decir, casi una cada minuto. La adopción de la IA en nuestro país alcanza ya el 50%, por encima del 42% de la media europea.

–Esos datos retratan una adopción vertiginosa.

–Sí, hoy en día mas 1,6 millones de empresas españolas utilizan IA, con una tasa de crecimiento del 39 % con respecto al año anterior. Esta cifra también supera la tasa de crecimiento inicial de la adopción de tecnologías revolucionarias, como la adopción de teléfonos móviles en Europa en la década de los 2000.

Automatización

–En SIA hablará usted sobre los agentes de IA. ¿Cómo explicaría qué son a quienes no conocen estas nuevas herramientas?

–Los agentes de IA son sistemas semi-autónomos que pueden actuar de forma independiente para lograr objetivos predeterminados. El software tradicional sigue reglas predefinidas. Sin embargo, la IA agéntical es proactiva y puede realizar tareas complejas sin una supervisión humana constante. Son capaces de tomar decisiones contextuales independientes. Aprenden de su entorno y se adaptan a las condiciones cambiantes, lo que les permite llevar a cabo flujos de trabajo sofisticados con precisión.

–¿Y en el futuro?

–Los mayores avances vendrán de la mano de agentes que puedan mantener conversaciones más naturales, entender mejor las sutilezas del comportamiento humano y colaborar de una manera más efectiva.

–¿Qué sectores cree que serán los que experimenten una mayor transformación por los agentes de inteligencia artificial?

–La IA agéntica tiene aplicaciones ilimitadas y se puede personalizar completamente para cualquier requisito. Por ejemplo, la investigación y el desarrollo en cualquier campo requieren una gran cantidad de procesos manuales, como probar hipótesis, recabar datos de investigación, recopilar datos, resumir información sobre orígenes de datos y más. Los agentes de IA pueden simplificar la investigación y coordina mejor a los equipos que trabajan en estás áreas. Otro ejemplo, en este caso de atención al cliente, es cuando a información que un cliente necesita ya está en un tutorial o artículo de ayuda. La IA agéntica procesa las consultas de atención al cliente y busca rápidamente en los documentos disponibles de la empresa para encontrar una respuesta adecuada que sea más útil.

Impacto «La IA generativa está transformando sectores como los medios de comunicación, la educación y la creatividad»

–No se puede hablar de automatización sin mencionar la robótica. ¿Qué nos depara el futuro a través de su sinergia?

–La combinación entre ambos campos es natural: sensores IoT ('Internet of Things') que alimentan a agentes con datos en tiempo real, y robótica que ejecuta acciones físicas basadas en sus decisiones. Esta integración está permitiendo el desarrollo de fábricas inteligentes, ciudades más eficientes y sistemas de transporte autónomos, así como crear nuevos sistemas de hogar inteligentes.

–¿Cómo influye la IA generativa, centrada en modelos de lenguaje, imágenes, vídeo, en los medios de comunicación? ¿Qué cambios cree que se van a ver en los próximos años en este sector?

–La IA generativa está transformando la creación y distribución de contenido. En medios, ya se usan agentes para redactar borradores, análisis de contenidos, verificación de datos y gestión de contenido multimedia. La IA está ayudando a los periodistas a acelerar tareas tediosas y centrarse en crear contenido de calidad y aumentar la cantidad de eventos o noticias que pueden cubrir. Por ejemplo, RTVE, utilizando herramientas de IA de AWS generó con éxito 30.000 piezas de contenido en 2 horas como parte de la cobertura de las elecciones generales españolas de 2023.

–¿Y en ámbitos como la educación y la creatividad?

–La IA también está transformando radicalmente la educación mediante la personalización del aprendizaje a una escala sin precedentes. Los nuevos formatos incluyen simulaciones inmersivas, laboratorios virtuales y tutores 24/7, con sistemas de evaluación en tiempo real que proporcionan retroalimentación inmediata y detectan patrones que ayudan a prevenir el abandono escolar. En el ámbito creativo, la IA está expandiendo las posibilidades expresivas a través de herramientas de co-creación y automatización inteligente. Los asistentes de escritura, generadores de diseño y herramientas de edición están redefiniendo los límites creativos, mientras democratizan el acceso a herramientas profesionales. La tecnología no reemplaza al artista, sino que amplifica sus capacidades, permitiéndole concentrarse en los aspectos más conceptuales y emotivos mientras la IA se ocupa de tareas técnicas repetitivas.

Los riesgos de la IA

–La IA tiene muchas ventajas pero también implica riesgos importantes. ¿Cuáles de los asociacios a la adopción masiva de esta tecnología son los más graves o urgentes?

–Desde mi punto de vista hay dos desafíos principales. Primero, los sesgos algorítmicos que pueden perpetuar discriminaciones existentes y, segundo, la proliferación de desinformación y deepfakes. En AWS trabajamos con principios de IA responsable y herramientas que permiten auditar y controlar el comportamiento de los modelos. Nuestros servicios para crear aplicaciones y agentes de IA generativa cuentan con barreras de protección que proporcionan protecciones configurables para ayudar a crear aplicaciones de IA generativa a escala y de forma segura. Estas barreras utilizan el razonamiento automatizado para minimizar las alucinaciones de la IA e identifican las respuestas correctas del modelo con una precisión de hasta el 99%. También protegen el contenido de texto e imágenes y ayudan a nuestros clientes a bloquear hasta el 88 % del contenido dañino.

–¿Qué papel deben jugar los gobiernos, los reguladores y las instituciones públicas para asegurar que la IA se desarrolle de forma ética, justa y responsable?

–Los gobiernos, reguladores e instituciones públicas tienen un papel crucial en asegurar el desarrollo ético de la IA. Es fundamental establecer marcos regulatorios claros que protejan los derechos fundamentales, aseguren la transparencia algorítmica, promuevan la competencia justa y a la vez fomenten la innovación. La colaboración entre sector público y privado será clave para alcanzar estos objetivos