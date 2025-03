Diestro registra su candidatura en el PRC: «Puede haber consenso si soy yo el que lo encabezo»

El alcalde de Reocín, Pablo Diestro, ya ha inscrito su nombre como candidato oficial a la sucesión de Miguel Ángel Revilla. De momento solo él ... y Paula Fernández han acudido a la sede del partido en Santander para rellenar la hoja de registro, pero está previsto que el regidor de Torrelavega, Javier López Estrada, y Guillermo Blanco lo hagan antes de que se cierre el plazo el viernes a las 14:00 horas.

Después, los cuatro aspirantes tendrán una semana para intentar acordar un único nombre de consenso y evitar las primarias, como deseaba Revilla, pero es un escenario muy complicado a día de hoy. Diestro cree que «sí se puede llegar» a ese acuerdo, pero «todo pasa porque lo encabece yo», dijo, dejando muy claro que su opción es la que «más representa la renovación del PRC que demanda la sociedad».

El expresidente de la Federación de Municipios asegura contar detrás de él con «un ejército» de alcaldes, números uno locales, históricos del partido, antiguos dirigentes y militantes que creen que «este es el camino bueno para la regeneración». «Y lo que más ilusión me hace es que me apoyan sin pedirme absolutamente nada a cambio», señala.

Una de las pruebas de fuego de los candidatos llegará el próximo 4 de abril, cuando deberán conseguir el 20% de los avales de los miembros de la Ejecutiva del partido -80 dirigentes en total- en una votación secreta en urna. La búsqueda de estos apoyos lleva en marcha semanas, aunque se ha acentuado en los últimos entre alguno de los aspirantes. «Tengo todos los que necesito. Si no tuviera un mínimo de avales no me lanzaba a esta aventura, pero cuantos más consiga, mejor», destaca Diestro.