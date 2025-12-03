Los docentes cántabros vuelven a la calle, ahora contra los cambios en el modelo de oposiciones La Junta de Personal convoca a una concentración el viernes 12 de diciembre ante la Consejería de Educación

P.C. Santander Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:44 Comenta Compartir

Los desencuentros entre los docentes de Cantabria y la consejería de Educación no terminan de solventarse. El cambio del modelo de oposiciones ha sido el último punto de fricción y la Junta de Personal Docente ha convocado una concentración para el próximo 12 de diciembre a las 18.00 horas frente a la sede del departamento que dirige Sergio Silva. Quieren mostrar su rechazo «frontal» al «atropello» que supone a su juicio el cambio de modelo y de cara a que «no se imponga sin una negociación previa».

Los cambios que pretende introducir la consejería implican que a partir del examen de 2026 los maestros no podrán guardar su nota de las dos convocatorias anteriores. Algo que se venía haciendo desde 2004. Por otro lado, Educación plantea crear tribunales únicos por cada especialidad, lo que puede implicar que las plazas se adjudiquen en 2027, un año después del examen. Además, introduce la convocatoria de plazas correspondientes al 100% de la tasa de reposición y no del 120% que permite la ley. Estas medidas serían implementadas en la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2026, en concreto en el proceso selectivo del Cuerpo de Maestros previsto para el verano de 2026 y afectarían a unos 2.000 aspirantes.

Los docentes han registrado hoy 1.600 firmas recabadas 'el miércoles verde' del pasado día 26 de noviembre y en apoyo a la postura de la Junta que exige la continuidad del modelo de oposición vigente.

Jesús San Emeterio, de UGT, ha expresado, en unas declaraciones que recoge E. Press, la «profunda preocupación» de la Junta de Personal Docente ante la introducción de estos «cambios sustanciales sin negociación previa y en perjuicio del personal interino y de los aspirantes». En este sentido, ha indicado que han recibido «numerosas quejas del profesorado». En opinión de la junta uno de los aspectos «más graves» es la «negativa rotunda» de Educación a conservar la nota de los procesos anteriores. Esta medida, vigente durante más de 20 años y que se ha ido prorrogando a lo largo del tiempo en diferentes acuerdos, expira este 2025.

«Nos encontramos con un no rotundo, con una negativa rotunda, a seguir con este sistema que entendemos que da estabilidad y da soporte a los interinos en unos momentos que son complicados; procesos selectivos de muchas pruebas donde se conjuga desde la formación, los nervios y muchas circunstancias», ha destacado San Emeterio.

A ello, el sindicalista ha sumado otra cuestión que la Junta de Personal Docente rechaza «profundamente», que es el cambio de la designación en los tribunales. Asimismo, ha pedido «muchísima más transparencia» en el proceso, con la inclusión de rúbricas y la publicación junto a la orden de los criterios de evaluación y de calificación que se apliquen en los tribunales.

Una medida que San Emeterio ha señalado «no es nueva» puesto que existe en otras comunidades autónomas como Andalucía, Murcia o Galicia, cuando en Cantabria se publican los modelos «a última hora, a dos o tres días de la oposición». En su opinión, la propuesta de la Junta permitiría que este proceso fuera «más justo, más homogéneo y más respetuoso de acuerdo a los principios de igualdad, mérito y capacidad que presuponemos en cualquier proceso selectivo».

Por último, también han exigido unas condiciones «dignas» de trabajo para los tribunales, tanto a nivel económico como laboral.

La Junta de Personal Docente ha afirmado que la Consejería «incumple su compromiso de no imponer cambios unilaterales», después de que este martes se haya celebrado una mesa sectorial que ha estado presidida por el director general de Personal Docente, Alberto Ontañón, en sustitución del consejero Silva.

Según han trasladado los sindicatos, el Gobierno «no está dispuesto a negociar estos elementos que son esenciales en el modelo de oposición» y ha insistido «en no renovar este acuerdo» -el que permite guardar la nota-.